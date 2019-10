CSM București, DA, Vâlcea, BA

Echipa CSM Bucuresti a obtinut, sambata, un succes categoric pe teren propriu in grupele Ligii Campionilor contra formatiei poloneze MKS Lublin.

”Tigroaicele” au condus de la un capat la altul si in final au transat disputa, cu 35-19.

La pauza diferenta era de sase goluri in favoarea bucurestencelor (16-10).

Printre spectatorii de lux din Polivalenta s-au numarat Cristina Neagu si Ciprian Marica.

Crina Pintea, cu 6 goluri, a fost cea mai buna marcatoare pentru CSM Bucuresti.

Esbjerg a dispus in cealalta partida a grupei de Rostov, cu 31-26, astfel ca CSM Bucuresti este noua lidera a Grupei B, cu 5 puncte.

Intr-un alt meci din grupele Ligii Campionilor, SCM Rm.Valcea a pierdut in deplasare cu Buducnost, scor 23-19.