Gest superb făcut de Adrian Rus!

România a remizat, 1-1 pe Arena Națională, marți seara în preliminariile EURO 2020.

A fost un meci cu o încărcătură emoțională deosebită nu doar prin prisma mizei, o voctorie îi apropia pe tricolori de calificare, dar și prin recordul de spectatori-copii stabilit pe Arena Națională.

Tricolorii au fost susținuți la cel mai important meci al acestei campanii de calificare de 30.000 de copii. Puștii veniți din toată țara, inclusiv din Satu Mare, au ajuns la Arena Națională cu autocarele și au cântat din toți rărunchii imnul național ”Deșteaptă-te, române” la debutul partidei.

Printre delegațiile de copii venite din țară s-a aflat și cea a LPS IL CALCIO Satu Mare.

Condușii de antrenorul Cosmin Iuhas , puștii au trăit la intensitate maximă meciul și au avut un motiv în plus de mândrie…Pe teren s-a aflat printre tricolori și sătmăreanul Adrian Rus.

În ciuda dezamăgirii de la final după golul egalizator marcat de norvegieni în prelungiri, Adi Rus și-a făcut timp și după fluierul de final le-a făcut o surpriză micuților fotbaliști veniți să l susțină de la peste 600 km…

Adi Rus le-a oferit tricoul cu care a evoluat și s-a fotografiat cu sătmărenii lui…

Partida România – Norvegia trebuia să se desfășoare fără spectatori, în urma unei sancțiuni dictate de UEFA. Decizia UEFA a venit după ce doi suporteri români au sărit pe gazon la meciul trecut de pe teren propriu cu Spania, iar înainte de aceste incidente au existat mai multe scandări xenofobe și petarde aruncate în teren. În plus, România era recidivistă la acest capitol și era aproape imposibil să scape de sancțiunea Comisiei de Disciplină a UEFA.

Noul regulament al UEFA a permis însă accesul accesul GRATUIT al copiilor sub 14 ani, organizați în grupuri, de la unități de învățământ preșcolar și școlar, școli de fotbal, grupe de juniori ale cluburilor de fotbal, doar cu câte un însoțitor la fiecare grup de 10 copii.

Inca stam la mana noastra pentru a ajunge la EURO 2020



Chiar daca ne doream cu totii o victoria contra Norvegiei, egalul inregistrat in meciul de marti seara nu este un capat de tara.

Romania a ramas pe locul trei la un punct in spatele Suediei, formatie pe care o vom intalni pe 15 noiembrie de asemenea pe Arena Nationala.



Suedia a condus aproape o repriza intreaga Spania pe teren propriu si fosta campioana mondiala a smuls in extremis un punct in prelungirile meciului.

Un egal care ne ajuta pe noi in contextul in care si noi am fost egalati in prelungiri de Norvegia.

Pana la urma inca o data se verifica in fotbal aceasta lege nescrisa a compensatiei. Sa nu uitam cum am plecat noi de la Oslo cu un punct dupa golul marcat de Keseru la ultima faza a meciului.

Asadar dupa meciurile de marti seara se schimba doar ca nu mai suntem exclusiv la mana noastra.

Daca inaintea celor doua meciuri contra echipelor scandinave calculele aveam nevoie de doua victorii pentru a fi calificati inaintea deplasarii din Spania, acum avem nevoie sa invingem ca si pana acum Suedia, dar nu trebuie sa pierdem cu Spania.

Degeaba invingem Suedia in 15 noiembrie, daca trei zile mai tarziu vom pierde in Spania, pentru ca Suedia are in ultima etapa meci acasa cu Feroe si ne putem imagina care va fi deznodamantul.

Asadar calculele se simplifica la patru puncte pentru Romania in ultimele doua meciuri, iar scenariul ideal este victorie acasa cu Suedia si egal in deplasare cu Spania.

Imposibil nu este, desi va fi greu si foarte greu.