Simona Halep dominată de Elina Svitolina

In al doilea meci din Grupa Violet la Turneul Campioanelor, jucatoarea Simona Halep a fost invinsa in doua seturi de Elina Svitolina, detinatoarea trofeului.

Jucatoarea din Ucraina s-a impus, cu 7-5, 6-3, la capatul unui meci dominat aproape in intregime de Svitolina.

Simona Halep a inceput foarte greu meciul, vazandu-se condusa cu 3-0. Fosta lidera mondiala a ridicat apoi nivelul si a reusit sa raspunda cu o serie pozitiva de trei game-uri la rand.

In game-ul sapte s-a jucat practic primul set, dupa ce Halep a ratat doua mingi de break.

La 5-6 Halep isi pierdea serviciul la zero, astfel ca istoria primului set era scrisa in favoarea Elinei Svitolina.

Un prim set in care erorile nefortate au inclinat pana la urma balanta, Halep gresind mai mult (21-15).

In debutul setului secund Halep a condus in premiera, scor 2-1, in urma unui break obtinut la zero.

Un avantaj de care nu a reusit sa profite, pierzandu-si serviciul in jocul imediat urmator.

Svitolina a facut apoi pasul decisiv spre victorie cu un break fara punct pierdut prin care se distanta la 5-3.

In game-ul de final Halep a ratat doua mingi de break si Svitolina a inchis partida dupa patru puncte la rand.

Invinsa in primul meci de Simona Halep dupa un meci dur de trei seturi, Bianca Andreescu a aparut accidentata la genunchi in partida cu Karolina Pliskova.

Andreescu out?

Jucatoarea din Canada a rezistat un singur set si dupa ce Pliskova a transat primul act, cu 6-3, Andreescu s-a indreptat spre fileu pentru a-i strange mana adversarei sale.

Cele doua chiar s-au imbratisat prieteneste, gest pe care din pacate nu l-am vazut si dupa meciul Halep – Andreescu!

Sofia Kenin din SUA o va inlocui pe Bianca Andreescu, daca aceasta din urma va decide sa nu mai intre vineri pe teren contra Elinei Svitolina.

In cealalta partida Simona Halep si Karolina Pliskova vor disputa o adevarata finala pentru calificarea in penultimul act.

Halep a invins-o pe Pliskova la Fed Cup in acest an, in timp ce jucatoarea din Cehia a castigat in semifinalele de la Miami.