Tineretul, în grafic pentru calificare

Nationala de tineret a Romaniei a obtinut, luni seara, a doua victorie consecutiva in preliminariile Campionatului European din 2021.

Tricolorii sub 21 ani au invins Irlanda de Nord, cu 3-1, intr-un meci disputat pe stadionul ”Anghel Iordanescu” din Voluntari.

Au marcat pentru echipa noastra Baluta, Mihaila si Ciobanu, toate reusitele venind in repriza secunda.

O prima parte in care Romania si-a gasit mai greu ritmul, dar in finalul careia am fost privati de un penalty clar ca lumina zilei.

Echilibrul numeric s-a rupt in minutul 37, cand portarul advers Hazard l-a tamponat violent pe Man in postura de ultim aparator in afara careului.

Cartonas rosu direct pentru jucatorul nord-irlandez si, cu un om in plus, a devenit o chestiune de timp pana cand Romania a deschis scorul.

S-a intamplat la trei minute dupa pauza, cand Baluta a reluat cu sansa o minge balbaita de apararea adversa.

Mihaila a facut 2-0 in minutul 59 cu un sut in forta din interiorul careului, faza excelent lasata sa curga de Oaida.

Ciobanu a inchis tabela cu o reluare pe jos la coltul lung in minutul 67 si tricolorii au asteptat apoi linistiti trecerea timpului pana la ultimul fluier al centralului din Slovenia.

Romania are sase puncte din trei meciuri si se pozitioneaza in cursa pentru calificarea la turneul final de peste doi ani.

Clasamentul in Grupa 8 de calificare

1. Danemarca 9 puncte (3 meciuri)

2. Finlanda 7 puncte (4 meciuri)

3. Romania 6 puncte (3 meciuri)

4. Ucraina 3 puncte (3 meciuri)

5. Irlanda de Nord 2 puncte (4 meciuri)

6. Malta 1 puncte (3 meciuri)

Danemarca, echipa care a invins Romania cu 2-1 in prima etapa, isi pastreaza parcursul perfect de pana acum dupa 1-0 pe terenul Finlandei.

Nationala nordica pare desprinsa in acest moment drept principala contracandidata a Romaniei in lupta pentru calificarea directa.