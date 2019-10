Un controversat afacerist român vrea să cumpere Dinamo

Ionut Negoita nu duce lipsa de oferte la o zi distanta de la anuntul ca vinde Dinamo pentru un leu.

Cunoscutul om de afaceri Viorel Catarama si-a anuntat disponibilitatea de a se implica financiar la Dinamo.

Dupa ce a anuntat pe Facebook ca vrea sa se implice la Dinamo, Catarama a stabilit deja o prima intalnire cu Negoita.

Cei doi se vor intalni in cursul zilei de joi.

Viorel Catarama este de acord cu termenii lui Negoita de a depune imediat 500.000 de euro in contabilitatea clubului.

Mai mult, omul de afaceri isi anunta disponibilitatea de investi pana la 2 milioane de euro in primul an.

Catarama vrea sa listeze Dinamo la bursa si sa fie actionar majoritar pentru o perioada scurta de timp.

Numele lui Viorel Catarama este legat inevitabil de afacerea BANCOREX din anii 90. Nu intram in amanunte, povestea e arhicunoscuta si poate fi aprofundata la o simpla cautare pe motoarele specializate.