Un fotbal DIFERIT sau, o poveste de VIAȚĂ!

”Am simtit nevoia de a scrie aceste randuri,in contextul ultimelor evenimente petrecute in fotbalul judetean. De ce un fotbal diferit ???? Simplu pentru ca SE POATE.

Au demonstrat acest lucru un grup de tineri creștini care joacă și ei fotbal, dar un fotbal diferit. De fapt zic eu acesta ar trebui sa fie fotbalul normal ,un joc in care iti respecti partenerul de joaca,arbitrul si spectatorii. Spre bucuria mea, sambata 19 octombrie, am arbitrat un joc intre acesti tineri si o alta echipa din judet. In 23 de ani de fotbal nu mi-a fost dat sa vad asa ceva ,si nu ma refer aici la faptul ca acesti tineri s-au rugat inainte de meci si au multumit lui Dumnezeu pentru ca sunt sanatosi si pot sa joace ,ci si la comportamentul lor din timpul jocului. Să te oprești tu de bună voie când iți da mingea in mână sau la faptul de a-ți cere scuze de la adversar ca l-ai călcat din neglijență,să nu auzi o injuratura tot meciul. Nu mi-am vazut rostul pe teren,acel meci putea sa se joace si fara arbitru. Le-am anulat si un gol să le vad reacția ,, Nici o problema daca dumneavoastra așa ați văzut”. A fost o bucurie să îi cunosc pe acești tineri și sâmbătă după amiază să fiu in mijlocul lor. Și , ca totul sa fie diferit i-au rugat pe jucatorii echipei oaspete sa ramana dupa meci să mănânce alături de ei. Au putut să manance împreună ambele echipe din aceeasi paine ,sa bea din aceeasi sticla de suc fara sa pateasca nimic, ba mai mult s-au despartit ca prieteni. Acesta este fotbalul care ar trebui sa fie, aceste lucruri ar trebui sa se intample la fiecare joc,acesta ar trebui sa fie fotbalul normal. Vazand acesti tineri m-am bucurat ca ei exista . Mi-au conturat speranta ca se poate , e greu sa fi un om mai bun dar,nu imposibil. Fara sa supar pe nimeni,aceasta echipa DIFERIT ar putea fi un exemplu de urmat. Fotbalul lor diferit e mult mai placut,decat fotbalul nostru cu injuraturi si bătăi. Am să mai merg la jocurile lor.În incheiere un mesaj de la ei: FITI BINECUVANTATI !”.

Acesta a fost mesajul unui om care de 23 de ani e implicat în fenomenul fotbal. Și care a arbitrat , a observant și a văzut și trăit multe pe terenul de joc El este Costi Por, vicepreședintele AJF Satu Mare, cel care a condus meciul DIFERIT- Viitorul Viile Satu Mare. Scorul, dar oare mai contează…E o poveste de viață, de sportivitate, de bun simțpe care sincer am crezut că o vom mai trăi în România doar în cărți…O Românie din ce în ce mai plină de ură, de egoism , de snobism , diletantism și de lipsă de respect față de cel de lângă noi… Mulțumim Costi pentru poveste și mulțumim Diferiților pentru că există!