FOTOGALERIE. PREMIERĂ. Laura Bretan pentru prima dată în concert la Satu Mare

În organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare luni 25 noiembrie 2019, în Sala Filarmonicii a avut loc un spectacol susținut de Laura Bretan. A fost primul concert al Laurei Bretan în Satu Mare, artista având rădăcinile în comuna sătmăreană – Vama.

Laura Bretan a cântat alături de tenorul Bogdan Mihai, cei doi soliști fiind acompaniați de orchestra Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare, dirijată de Cristian Sandu.

În deschiderea spectacolului, Robert Laszlo – managerul instituției organizatoare i-a înmânat tinerei artiste o Diplomă de Excelență din partea președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, declarând:

„Aș dori ca în numele comunității sătmărene să-i mulțumesc marii noastre artiste pentru gândul bun de a se întoarce pe meleagurile strămoșilor săi și să ne încălzească inimile cu splendoarea glasului ei. Apoi, dacă tot vorbim de daruri aș dori să menționez faptul că, spectacolul din această seară este un cadou oferit de Consiliul Județean Satu Mare prin instituțiile sale specializate, C.J.C.P.C.T. Satu Mare și Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”. Mă bucur că Sala Filarmonicii este arhiplină, că sătmărenii rezonească la cele mai înalte cote cu melosul adevărat venit din inima unei tinere care prin cântul ei ne dă un mesaj de iubire și speranță.”

Laura Bretan (născută la 7 aprilie 2002, Chicago, SUA) s-a remarcat pe plan național și internațional datorită vocii sale de excepție. Solistă de operă, Laura a urcat pe scene din Statele Unite, Germania, Italia, Emiratele Arabe, iar în România pe scenele Sălii Palatului, Ateneului Român și a Operei din Cluj.

Tânăra artistă a devenit un adevărat fenomen în Statele Unite unde a fost invitată și intervievată la posturi importante de televiziune. De asemenea a fost prezentată în celebra revistă americană, „People”. Laura a interpretat imnul național american pentru echipele de fotbal american White Sox și baschet Chicago Bulls, de mai multe ori și a fost invitată peste tot în SUA ca să cânte imnul. Laura a evoluat de mai multe ori împreună cu David Foster.

După ce au cântat împreună în Beverly Hills pentru Gala FDIF, Foster a declarat: „Nu am mai auzit niciodată o voce atât de puternică de la cineva atât de tânăr. Toată lumea va cunoaște numele tău!”. Laura a cântat alături de Il Volo, Andre Rieu, Ethan Bortnick, cu fiul lui Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, cu Victor Micallef, membru al celebrului grup „The Tenors”, și alături de Jay Leno și Trisha Yearwood, dar și împreună cu Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și Michael Bolton. Laura a apărut în filmul „Aria pentru Albrights” unde a jucat rolul principal al Annei.

A participat la vârsta de doar 13 ani la sezonul 11 al America’s Got Talent, în 2016, atunci când l-a surprins pe Simon Cowell, interpretând Nessun Dorma, de la care a primit doar cuvinte de laudă, pe care nu le primise niciodată vreun participant la acest concurs. Iată ce a spus Simon Cowell, creatorul emisiunilor „American Idol”, „Great Britain Got Talent”, „America’s Got Talent” și X-Factor despre ea: „N-am auzit niciodată așa ceva în toți anii în care am facut acest spectacol! De aceea am facut acest spectacol, să găsim oameni ca tine!”.

A fost finalistă pe 30 august 2016 la prestigiosul concurs american unde a primit Golden Buzzer de la Mel B. Laura Bretan a câștigat concursul „Românii au talent”, sezonul 6, după ce a uimit România cu vocea ei.

În 10 februarie a.c. a devenit finalistă la Selecția Națională Eurovision pentru a reprezenta România cu ”Dear Father”. Rezultatele finale au pus-o pe mezina concursului, la doar 16 ani, pe poziția a doua, având cel mai mare punctaj primit din partea românilor la televot (de 10 ori mai multe voturi decât câștigatoarea finalei).