Gabriel Leş, la finalul mandatului de ministru al Apărării Naționale: “A fost o deosebită onoare să pot contribui la realizarea și avansarea unor proiecte de importanță strategică pentru țara noastră”

Senatorul Gabriel Leş, a declarat, la finalul mandatului de ministru al Apărării Naționale, că a fost o deosebită onoare să poată contribui din poziția de ministru la realizarea și avansarea unor proiecte de importanță strategică pentru țara noastră.

”Ministerul Apărării Naționale este una dintre instituțiile care se confundă cu istoria și devenirea națiunii române. A fost o deosebită onoare să pot contribui din poziția de ministru la realizarea și avansarea unor proiecte de importanță strategică pentru țara noastră. Fie că vorbim despre întărirea posturii României în cadrul NATO, despre exercitarea cu succes a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, sau despre consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, am certitudinea ca Ministerul Apărării Naționale a contribuit din plin la sporirea profilului României în regiune și pe plan internațional.

Țin să mulțumesc echipei și tuturor colaboratorilor care mi-au fost alături în misiunea, deloc simplă, a ultimului an. Doresc, totodată, să le mulțumesc militarilor Armatei României pentru tot ceea ce fac pentru țară, aici, sau departe de casă. Profesionalismul și spiritul lor de sacrificiu au devenit o carte de vizită pentru România, iar în multiplele vizite externe efectuate am simțit din plin acest lucru.

Fiind al treilea an consecutiv de când Armata primește o alocare de 2 procente din PIB, am putut iniția, în calitatea de secretar de stat, o serie de proiecte capitale pentru înzestrare. Am avut ulterior șansa să le pot aproba și demara în primul mandat de ministru, iar în exercițiul care tocmai s-a încheiat am putut asigura continuitate în edificarea acestor obiective esențiale pentru securitatea României.

Sper ca toate lucrurile bune și de substanță să fie continuate pentru că Armata are nevoie, și merită din plin, să-și îndeplinească misiunile în cele mai bune condiții.

Felicitări încă o dată tuturor celor care prin contribuția lor fac din Ministerul Apărării Naționale o instituție atât de respectată, intern și internațional.

Am predat astăzi unei noi echipe onoranta responsabilitate a conducerii MApN. Mult succes!”