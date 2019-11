Votanții lui Iohannis amenință că își anulează votul dacă nu iese la dezbatere cu Dăncilă

Votanții lui Klaus Iohannis în turul doi amenință că își anulează votul dacă acesta nu se prezintă la dezbaterea publică la care a fost provocat de contracandidatul său la prezindențiale, Viorica Dăncilă.

Unul dintre cei mai activi activiști din Tășnad, Cristi Irimuș, care are mii de prieteni, iar la sesiunile sale video sau live participă sute de oameni, a declarat clar și răspicat că, în semn de respect pentru cei care și-au sacrificat viața pentru democrație, se va prezenta la urne, dar își va anula votul dacă Iohaniis nu participă la dezbatere.

”Io’s votant Iohannis, în turul DOI! Dar dacă nu iese la dezbatere, merg la vot, din RESPECT pentru cei care ș-au sacrificat viața pentru DEMOCRAȚIE, în ‘89…IES la vot doar pentru a mi-l anula! ROMÂNIA are nevoie de OAMENI!!! Rămân cu gust amar dacă Iohannis nu răspunde provocării!!! Am stat la rând în 2014, am votat în 26 mai 2019, am fost în piață pe 10 august 2018… Domnule Iohannis, mă repet, ies pentru cei din ‘89, dar îmi voi anula VOTUL Doamne ajută!”, este mesajul transmis public, pe contul său de Facebook, de tășnădeanul Cristi Irimuș.

Chiar dacă foarte mulți au încercat să îl înduplece să renunțe la acest gând, Cristi Irimuș rămâne ferm pe poziție.

”Nu-mi pasa! Daca Iohannis ezită sa iasa la dezbatere, nu mai este parte din ce am crezut eu! Ce am scris mai sus e dovedit! Daca de 3 ani am auzit doar sloganuri contra PSD din partea PRESEDINTELUI, e timpul sa iasa in fata si sa demonstreze. Ca mine vor fi multi! Nu-i ok sa ne anulam votul, dar nici sa stam nepasatori! Doamne ajuta! ”, spune Cristi irimuș.

”Eu mi-am spus parerea. Sunt ardelean, am zâs, am zâs! Să fii provocat de o femeie cu care ești în turul doi la PREZIDENȚIALE, și tu să taci… Nu stiu. Nu consider ca e ok! O dezbatere ar limpezi toate apele! E corect si democrat ce a cerut Dăncilă! E jale fratilor… JALE!!!”

”Cand stai la “cutie” esti suspect! Mai bine iesi si da examenul! Eu asa… Nu pot sustine pe nimeni! Nu-mi bat joc de dreptul meu. Sa-mi fie cu iertare!”, mai spune activistul din Tășnad.