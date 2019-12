FOTO. Noi aparate medicale performante la Spitalul Municipal Carei

Patru noi aparate medicale performante au ajuns recent în dotarea Spitalului Municipal Carei: un aparate de ventilație, o trusă laparoscopică, o stație de sterilizare și un aparat Roentgen digital cu fluoroscopie. Aparatura a fost achiziționată printr-o alocare de 2 milioane lei din partea Ministerului Sănătății, la care s-a adăugat o cofinanțare de 10% din partea administrației locale careiene.

Aparatul de ventilație a costat 152.000 lei. ”Din partea Ministerului Sănătăţii am primit un aparat de ventilație foarte performant. Suntem foarte mulţumiţi, putem asigura o ventilaţie de calitate, atât invazivă cât şi neinvazivă la pacienţii cu insuficienţă respiratorie. Din păcate, avem foarte mulţi pacienţi cu insuficienţă respiratorie, cam 30% din cei internaţi”, a declarat dr. Petkes Eva, șeful Compartimentului ATI (Terapie intensivă) al Spitalului Carei.

Trusa laparoscopică a costat 450.000 lei și va fi utilizată în blocul operator. ”Este un aparat foarte performant, care are foarte multe accesorii şi va permite un areal foarte mare de intervenţii chirurgicale laparoscopice invazive. Gama de operaţii este de la cele simple, de turină să zicem aşa, până la cele mai complexe, care implică rezecţii diverse ale aparatului digestiv, diverse biopsii. Acum avem o rezoluţie foarte bună la monitorul aparatului şi putem vedea cele mai mici detalii în timpul operaţiilor şi putem face biopsii la nivelul diverselor organe abdominale. Se pot face multe lucruri şi are şi un sistem de fotografiere şi înregistrare a operaţiilor”, a arătat dr. Dragoș Ciprian, șeful secției Chirurgie.

Stația de sterilizare a costat 300.000 lei. ”Este un sterilizator cu aburi, cu două uși, având o capacitate de 420 l. Ciclul de sterilizare este de 40 de minute la 134 grade Celsius. Este prevăzut cu un troliu de încărcare/descărcare, un sistem de are comprimat, o stație de tratare a apei (dedurizare) și un incubator rapid pentru probe biologice. Vechiul aparat de sterilizare pe care l-am înlocuit funcționa din 2002 și avea o capacitate mult mai mică”, a declarat Elisabeta Raț, managerul Spitalului Municipal Carei.

Aparatul Roentgen digital cu fluoroscopie a costat 1,96 milioane lei. ”Acest aparat Roentgen are două detectoare. Este un aparat foarte performant, cum puține există în țară în dotarea spitalelor municipale. Aparatul este în curs de autorizare la Comisia Națională de Controal a Activităților Nucleare”, a declarat managerul Elisabesta Raț. Noul aparat Roentgen va funcționa într-un spațiu din cadrul Policlinicii.

Spitalul Municipal Carei urmează să mai primească în dotare un laringoscop pentru intubații dificile, cu care va fi dotat blocul operator, și un defibrilator performant pentru dotarea Compartimentului Cardiologie.