Guvernul a trimis Parlamentului proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi

Guvernul a trimis, luni, la Parlament, proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Printre prevederile actului normativ se numără măsuri de stopare a turismului electoral, dar şi maximizarea șanselor independenților din localitățile mici de a-și putea depune candidaturile.

Guvernul a trimis Parlamentului cererea de angajare a răspunderii pe alegerea primarilor, urmând ca Legislativul să decidă calendarul asumării responsabilităţii în şedinţă reunită.

Una dintre prevederile actului normativ este modificarea articolului 101 din legea 115 / 2015:

“Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea de jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea de jumătate plus unu din voturile valabil exprimate, fapt care se va consemna în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin. Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între candidaţii la funcţia de primar aflaţi în această situaţie”, se arată în proiectul de lege.

Actul normativ prevede că la al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, în funcţie de cel mai mare număr de voturi valabil exprimate obţinute, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur.

Executivul precizează în document că în cel de-al doilea tur de scrutin este declarat ales primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

În ceea ce privește combaterea turismului electoral, Guvernul a introdus prevederea ca toți cei care își schimbă domiciliul sau reședința cu 90 de zile înainte de ziua alegerilor nu vor putea vota la noua adresă.

De asemenea, Guvernul a redus numărul de semnături necesare pentru ca independenții din localitățile mici să își poată depune candidaturile.

“Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul comunelor cu mai putin de 500 de locuitori, pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 10% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza”, se precizeaza în document.

În expunerea de motive a proiectului de asumare, Guvernul arată că revenirea la alegerea primarilor în două tururi transpune voinţa existenţă la nivelul societăţii româneşti pentru un standard ridicat de reprezentare la nivelul localităţilor.

„Reglementarea transpune în legislaţia electorală voinţa existentă la nivelul societăţii româneşti pentru un standard ridicat de reprezentare la nivelul comunităţilor locale odată cu alegerea primarului localităţii.Principala problemă constatată la nivelul comunităţilor locale, unde a avut loc o degradare a autorităţii locale, a fost determinată de diminuarea legitimităţii acelor primari care au fost aleşi fără materializarea încrederii unei majorităţi a alegătorilor”, se mai arată în document.