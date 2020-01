Ioana Bran: ”PNL visează la puterea absolută, obiectivul unei dictaturi”

Deși s-a angajat că va guverna fără ordonanțe de urgență, cabinetul Orban se întrece pe sine! Forțează trecerea unor legi prin asumare de răspundere, spunând că nu are majoritate în Parlament. Sau că PSD e prea puternic în Parlament, spune deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran.

”Cel mai bine ar fi să vedem cifrele. Numărul total de senatori și deputați este de 465. PSD are 198. Celelalte partide – 267. Se vede de departe că PSD nu are majoritate. S-a văzut acest lucru și la moțiunea de cenzură și la instalarea guvernului liberal. De altfel, noi nu am avut majoritate niciodată. Am făcut o majoritate cu ALDE și astfel am guvernat.

De ce are nevoie PNL de asumări de răspundere? Ar putea pur și simplu să promoveze proiecte de lege în Parlament și acolo poate să își asigure majoritatea. Dacă sunt proiecte bune pentru români, le votăm și noi. Sau ar putea face o alianță de guvernare. Partidele care susțin PNL ar putea fi invitate să facă parte din guvern. De ce să provoace crize politice? De ce să încurajeze instabilitatea politică? Oare liberalii nu știu că problemele politice duc la probleme economice? La scumpiri de tot felul? La lipsă de încredere din partea investitorilor?

Nu poți să dai vina pe PSD pentru că tu visezi la puterea absolută! Să vrei să deții toată pu-terea – președinte, guvern, parlament – este mai degrabă obiectivul unei dictaturi”, mai spune Ioana Bran.