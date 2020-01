MAI își dorește polițiști supli, pregătiți să sară un gard

MAI a anunțat că dorește să sporească dificultatea probelor pentru admiterea în școlile de agenți, pentru o mai bună pregătire fizică a viitorilor polițiști.

Din această cauză, școlile de agenți de poliție din țară au introdus probe sportive eliminatorii mai grele, pe care unii candidați nu au reușit să le treacă. La școala de poliție din Câmpina, de exemplu, doar 30% dintre fetele înscrise la concurs au promovat, iar procentul nu este mare nici în cazul băieților.

Candidații la admiterea la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina au 12 probe fizice de trecut. Pentru ca viitorii polițiștii să fie mai supli decât unii dintre cei pe care îi vedem acum pe străzi, testele sunt mai grele din acest an.

De pildă, manechinul pe care aspiranții la o carieră în poliție trebuie să îl care pe traseu are acum 60 de kilograme, cu 20 mai multe decât la probele din anii trecuți. Și greutatea ganterelor cu care candidații trebuie să facă un exercițiu a ajuns de la 5 la 10 kilograme, iar capra care trebuie sărită a fost înălțată cu 10 centimetri. În plus, tinerii trebuie să atingă o minge aflată la o înălțime de 2 metri și jumătate.

La școala de agenți de poliție din Câmpina, 3.800 de tineri candidează pe 750 de locuri. Proba sportivă este eliminatorie și a cernut serios lista de candidați.

În ultimii ani, în România, meseria de polițist a devenit foarte atractivă.

La finalul celor 10 luni de pregătire, agenții au un salariu minim de 3.000 de lei. În plus, uniforma vine și cu alte avantaje.(sursa: stirileprotv.ro)