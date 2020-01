Moise Guran a uitat afirmaţia făcută în 2015:

“Nu detest nimic mai mult decât un jurnalist care abandonează meseria pentru politică”

Moise Guran, care a anunţat miercuri că intră în politică, afirma în anul 2015 că nu detestă nimic mai mult decât un jurnalist care renunţă la meserie pentru a deveni politician. El mai spunea atunci că gestul unui ziarist de a intra în politică reprezintă „o trădare faţă de public”. „Înainte să apară orice fel de sondaje secrete, făcute de nu ştiu cine, va spun doar atât: nu detest nimic mai mult decât detest un jurnalist care îşi abandonează meseria pentru a intra în politică. E o indecenţă în sine faţă de ea (de meserie), faţă de ţine că profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri în meseria lor de bază) dar este şi o trădare faţă de public. Dacă eşti jurnalist şi vrei să candidezi undeva, mai bine iei o pauză, câţiva ani, să nu te mai asocieze lumea cu ceea ce ai făcut înainte”, scria Moise Guran, pe Facebook pe 19 octombrie 2015. Moise Guran a participat, miercuri seară, la şedinţa Biroului Naţional al USR. Acesta şi-a exprimat intenţia de a se înscrie în partid, renunţând la meseria de jurnalist. Acesta a declarat, întrebat miercuri seara după reuniunea USRdacă va candida la alegerile parlamentare, că în cazul în care i se propune, va candida şi la prezidenţiale. El a precizat că nu are intenţia de a candida la locale din partea Alianţei USR-PLUS, dar se va implica activ în campanie. Acesta a mai spus că activitatea parlamentară i s-a părut mereu „plictisitoare” şi nu îşi doreşte un post de parlamentar, dar dacă i se va propune, nu are nicio problemă. „Nu este ceea ce mi-am dorit în viaţă (un post de parlamentar – n.r). Am considerat întotdeauna că activitatea parlamentară este extrem de plictisitoare, de aceea nu am fost niciodată reporter pe politic. Voi candida dacă mi se propune. (…) Sunt all in, cum se spune, nu am renunţat la meseria de jurnalist pentru a veni cu jumătăţi de măsură, am intrat în politică”, a afirmat Moise Guran.