Ciolacu: Refuz varianta ca PNL să se ascundă în spatele domnului general Ciucă

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seară, la Digi24, după ce Ludovic Orban a renunțat la calitatea de premier desemnat că este nevoie de un guvern „de specialiști” până la alegerile parlamentare.

Marcel Ciolacu a spus că „era normal” ca Ludovic Orban să renunțe la calitatea de premier desemnat: „Există o hotărâre a CCR care era evidentă, cu motivare sau fără”.

El a spus că de la PNL „categoric nu” va susține un premier desemnat: „Să așteptăm să vedem ce va ieși de la consultări.”

„Ne menținem varianta că avem nevoie de un guvern de specialiști până la alegeri. Specialiști… tehnocrați… Nu aș dori să comentez niciun nume, altul decât de la PSD”, a completat liderul interimar al PSD.

„S-a intrat în legalitate, s-a respectat decizia CCR, mergem mai departe”, a completat acesta.

Întrebat dacă generalul în rezervă Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, ar fi o propunere bună de premier, el a răspuns: „Dacă în spatele lui se ascunde PNL, categoric nu. Refuz varianta ca PNL să se ascundă în spatele domnului general Ciucă. Am o părere bună despre el, n-am ascuns-o, un militar de carieră foarte respectat de Armata Română.”

Ciolacu a mai spus că sesizarea făcută la CCR a fost pentru că „ne-am apărat un drept legitim”.

„A încălcat PSD vreo lege și vreun regulament? Nu! Am văzut că alții au încălcat. Nu este suficient comunicatul care spune explicit că exista un conflict de natura constituțională?”, a mai spus el.

În privința alegerilor anticipate, Ciolacu a spus: „Este o variantă constituțională, PSD-ului nu îi este frică de alegeri, este pregătit de aceste alegeri.”

El a reiterat ideea unui guvern de „specialiști” și nu a unui guvern politic.

„Decontează situația cine a creat-o. Responsabilitatea este a PNL și a lui Klaus Iohannis, lucrurile sunt evidente. PSD nu a creat această criză. Cine a refuzat o propunere de prim-ministru care ar fi făcut în Parlament o majoritate? Este atributul PSD să desemneze premieri, nu? Este a președintelui. A trebuit să participăm la o mascaradă luni. Nici măcar un parlamentar nu a anunțat că votează acel guvern. Nu am zis că boicotăm (ședința – n.red.), ci faptul că nu vom intra în sală până nu vine decizia Curții. Dacă decizia CCR era că dl. Orban este corect desemnat, am fi intrat în sală”, a spus Marcel Ciolacu, la Digi24.