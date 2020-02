Pierderile estimate de CFR Marfă pentru anul acesta

Bugetul de venituri al CFR Marfă este egal cu cel al cheltuielilor în 2020. CFR Marfă estimează venituri totale peste un miliard de lei. Compania cheltuie cu cei 5.500 de angajaţi 357,2 milioane de lei.

Compania feroviară CFR Marfă are un buget de venituri egal cu cel de cheltuieli şi estimează pierderi egale cu zero pentru 2020, potrivit proiectului de buget expus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor. Bugetul de venituri al CFR Marfă este egal cu cel al cheltuielilor în 2020. CFR Marfă estimează venituri totale peste un miliard de lei. Compania cheltuie cu cei 5.500 de angajaţi 357,2 milioane de lei.

