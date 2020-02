Reprezentanți de seamă ai UZPR vin la Satu Mare

În urmă cu aproximativ trei ani, unii colegi de breaslă au purtat câteva discuții principiale în vederea înființării unei Filiale a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), cu sediul în Baia Mare, care să reunească ziariști sătmăreni și băimăreni. La ediția a V-a a decernării premiilor „Eminescu, ziaristul”, care a avut loc în sala de conferințe “Brâncuși” din București, în 19 martie 2019, am avut cinstea și onoarea să-l cunosc pe Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR. După câteva luni de la această gală a premiilor, l-am sunat pe Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR – și l-am întrebat cu respect: „De ce nu se poate înființa și la Satu Mare o Filială a UZPR ? De ce să meargă ziariștii sătmăreni la Baia Mare să se constituie într-o Filială ?”. La aceste întrebări, președintele UZPR mi-a răspuns cu nonșalanță: „ Cine vă oprește?”. Ulterior, am studiat Statutul UZPR, iar după aceea am redactat din oficiu un comunicat de presă în care am inserat condițiile necesare de înscriere în UZPR a unui ziarist sătmărean. Proiectul comunicatului de presă l-am trimis la UZPR, pe adresa președintelui Doru Dinu Glăvan. După avizarea acestuia, acest comunicat de presă l-am retrimis la toți colegii din presa sătmăreană, indiferent de felul publicației. Acest demers a fost și va rămâne unul de solidaritate, absolut onorific, așa după cum au urmat și următoarele întâlniri inițiate pentru ziariștii sătmăreni.

După aproximativ doi ani, l-am invitat pe Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR să vină la Satu Mare pentru a participa la o întâlnire cu ziariștii sătmăreni. Astfel, în 19 martie 2019, la restaurantul AURORA din Satu Mare a avut loc prima întâlnire istorică cu Doru Dinu Glăvan – preşedintele UZPR – la care au participat 30 de jurnalişti de la principalele publicaţii sătmărene din: presa scrisă, online şi de televiziune. Scopul acestei întrevederi cu jurnaliştii sătmăreni s-a axat în principal pe condiţiile necesare, aferente înscrierii în UZPR a unor ziarişti sătmăreni, cu gândul că viitorii membri vor fi părtaşi la ”coagularea” mai pregnantă a breslei jurnaliştilor din România, prin intermediul Filialelor judeţene. După această întrevedere, 10 ziariști sătmăreni și-au întocmit dosare de înscriere. În urma unei analize atente a documentelor realizată de către membrii Comisiei de specialitate din cadrul UZPR, cei 10 colegi din presa sătmăreană au primit calitatea de ziarist profesionist. De atunci și până în prezent mai mulți colegi sătmăreni au trimis dosare de înscriere pe adresa UZPR București, iar altele sunt în curs de finalizare. Precizez faptul că nu la Satu Mare s-a decis, și nu se va decide nici în viitor, cine să fie sau să nu fie membru al UZPR. Fiecare ziarist sătmărean are dreptul să-și întocmească dosarul de înscriere și să-l trimită prin poștă la UZPR, „ fără să dea la nimeni socoteală”, iar dacă îndeplinește condițiile statutare cu siguranță va deveni membru al acestei Uniuni de creație.

Dincolo de orice prejudecăți și invidia diletanților din presa românească, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) este din ce în ce mai apreciată și remarcată, în mod pozitiv, pe plan național și internațional. Această Uniune de creație prestigioasă, care a împlinit anul trecut 100 de ani de la înființare, are în total 42 de Filiale, atât în țară, cât și în străinătate. Esența UZPR constă în: harul creației jurnalistice, cinstea, atitudinea nepărtinitoare și dorința nestăvilită de a respecta deontologia profesiei de ziarist. Dintr-o altă perspectivă, este cunoscut faptul că există diferite disensiuni între unii ziariști, discuții contradictorii și opinii diferite, în toate orașele din țară. În ciuda oricăror prejudecăți, UZPR este alături de ziariștii care nu-și vând sufletul pentru „un pumn de bani”, dar care își exercită profesia de ziarist liber consimțită pe tărâmul presei românești, chiar dacă mai au și alte joburi. Acestea sunt doar câteva idei vehiculate de Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR – la a doua întâlnire cu ziariștii sătmăreni, care a avut loc în Satu Mare, vineri, 6 septembrie, la Casa Meșteșugarilor, în cadrul Festivalului „Corona Carpatica – Zilele revistei Cronograf”. În acest context profesional, reamintesc cuvintele memorabile scrise de I.L. Caragiale: „E un meșteșug greu, gazetăria, mă! Să mă întrebați pe mine cât de greu e! Ca să luminezi pe oameni, trebuie să fii întâi tu luminat. Să cunoști multe, să cugeți adânc, să alegi, să cerni și să dai publicului gând bun, în fraze bune, care să slujească de model. Așa înțeleg eu gazetăria! […] Am cerut bani ca să înființez în București un mare ziar. Nimeni n-a vrut să m-asculte. Și ați pierdut mult, să mă credeți. Cinste și gramatică – acestea sunt cele dintâi condiții ale unei prese bune. Cine vrea poate să aibă și idei. Dar nu e obligator…”.

Stimați colegi ziariști, vă invit să participaţi la cea de a treia întâlnire de lucru cu DORU DINU GLĂVAN – preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România și MIRON MANEGA – purtător de cuvânt al UZPR, care va avea loc joi, 13 februarie, de la ora 10.00, în sala MULTIMEDIA a Bibliotecii Județene din Satu Mare. În cadrul acestei întâlniri vor fi abordate o serie de probleme legate de statutul jurnalistului din România, dar şi aspecte aferente condiţiilor necesare în vederea înscrierii jurnaliştilor sătmăreni în UZPR. De asemenea, ziariștii sătmăreni, care doresc să devină membri ai UZPR, vor putea preda dosarele de înscriere d-lui Miron Manega. Membrii sătmăreni ai UZPR, care și-au plătit cotizația pe anul 2020, vor putea prezenta legitimațiile pentru avizare. Chiar așa! De ce să nu avem și noi ziariștii sătmăreni o Filială a UZPR la Satu Mare ?

Dumitru Ţimerman