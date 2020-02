Se poate şi aşa! Emoţionanta poveste de viaţă a primului avocat african din România

În timp ce la Ditrău și la Cluj românii îi alungă pe muncitorii din Sri Lanka, baroul Maramureș l-a primit pe 17 octombrie 2019 în rândurile sale pe Yeboua Moussa Ouattara.

În vârstă de 42 de ani, Yeboua Moussa Ouattara a devenit primul african care este avocat în România. Cu acte și jurământ. Absolvent al Facultății de Teologie și al celei de Criminalogie în Coasta de Fildeș, Moise s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Vasile Goldiș din Arad.

Moise, cum îl cunosc toți prietenii, a ajuns în România în anul 2008, fiind salvat din ghearele războiului din Coasta de Fildeș de către părintele Irineu de la Mănăstirea Prislop.

Născut în septembrie 1977, Moise este cel mai mic dintre băieții familiei sale. Face parte dintr-o familie musulmană cu 8 copii, 5 băieți și 3 fete, iar decizia lui de a se converti la creștinim i-a schimbat total viața. În urmă cu 11 ani, aflat în misiune în Coasta de Fildeș, părintele Irineu l-a găsit umbând prin praful dintr-o piață publică.

„Atunci a fost război în Coasta de Fildeș și era în misiune. Auzind de povestea mea, m-a ajutat foarte mult. Fiind un copil născut într-o familie musulmană, am fost dat afară din casă din cauză că am trecut la creștinism. Atunci a trebuit să îmi asum viața și alegerile fiindcă am ales pe propria mea convingere. M-am decis să mă convertesc la creștinism pentru că era mai ușor de înțeles ce înseamnă viața prin Evanghelie. Și altfel mă simțeam. Era o convingere care m-a ajutat pe drumul vieții să nu mă rătăcesc. Am ajuns în România în 2008 și eram la Mănăstirea Prislop din comuna Boiu Mare și eram implicat în muncile gospodăriei. Am învățat să cosesc cu coasa. Mai apoi m-am mutat în Mireșu Mare, la mătușa părintelui Irineu, unde am fost la vaci. În viața mea nu am făcut acest lucru până la acel moment, dar a fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat singur limba română, atunci comunicam în limba engleză cu ceilalți, dar dintr-o dată am zis ca nimeni să nu mai poveastească cu mine în limba engleză pentru că vreau să învăț limba română. Am cerut ajutor pentru orice greșeală care o făceam pentru că nu îmi era rușine să învăț”, spune Moise.

Absolvent al Facultății de Teologie și al celei de Criminalogie în Coasta de Fildeș, Moise s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Vasile Goldiș din Arad. Îndrăgostit de Maramureș pentru că locul este unul foarte primitor și cultura de acasă a regăsit-o în fiecare om pe care l-a întâlnit în drumul spu, Moise a devenit primul african care profesează ca și avocat în România.

„Problema în România este din punct de vedere administrativ. Eu sunt primul din istoria României. Înainte de a primi cetățenie aveam statut de refugiat și în temeiul legii eram asimilat deja ca cetățean român. Orice drept și obligații pe care le avea un român le aveam și eu. Aveam drept să mă înscriu la o facultate de stat, dar dosarul meu nici măcar nu a ajuns la decan, a rămas la doamna secretară. Și am insistat. Am umblat la Ministerul Educației, am făcut drumuri București-Baia Mare și nici acolo nu m-au putut certifica, în baza legii, cu un aviz sau un certificat că îmi permite mie, oficial, să intru. Au trecut două luni de când au început cursurile și am primit avizul că am dreptul să mă înscriu. Am încununat munca mea, după vorba românească <<După muncă și răsplată>>. Am vrut, am visat și mi-am împlinit acest vis”, a mai adăugat Moise.

Yeboua Moussa Ouattara a depus jurământul, devenind oficial avocat, în cadrul ceremoniei organizate de Baroul Maramureș în data de 17 octombrie. Moise este unul dintre cei 17 noi avocați care au intrat în barou, ceea ce face ca numărul avocaților maramureșeni din baroul condus de Florin Andreicuț să fie acum 265.

La depunerea jurământului a participat și părintele Irineu, omul care prin bunătatea lui a făcut eforturi pentru ca Moise să fie salvat din ghearele războiului și să ducă o viață liniștită, departe de șuierul bombelor din Coasta de Fildeș.

