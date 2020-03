Barometru: PNL scade în sondaje, PSD ajunge din nou la 25%. Câte voturi ar lua USR

Partidul Național Liberal pierde aproape 7 procente, față de luna ianuarie a acestui an, când înregistra un scor record de peste 47%, arată un barometru IMAS la comanda Europa FM. Scăderi mai mici înregistrează USR și UMDR, iar celelalte partide cresc ele ușor. Cea mai mare creștere o înregistrează PSD.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, din totalul celor care ar merge la vot, 40,7% spun că ar vota cu PNL.

PSD urcă la 25,8% și ar ajunge la mai bun nivel de la alegerile europarlamentare din mai 2019.

Urmează USR, partid creditat cu 10 la sută din opţiuni.

Restul partidelor înrgistrează scoruri sub pragul electoral de 5% pentru accederea în Parlament: Pro România – 4,6%, UDMR – 4,4%, ALDE – 4,3 %, PMP – 3,6 %, PLUS 3,5.

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM în perioada 11 – 28 februarie, pe un eşantion de 1.010 persoane şi are o marjă de eroare de 3,1%.