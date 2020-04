Asa cum v-am obișnuit in fiecare an de Sfintele Sarbatori Pascale ,Nord Vest TV va difuza in direct slujba de Înviere.Anul acesta creștini care sărbătoresc Paștele Catolic vor putea viziona slujba de Înviere de la Biserica romano-catolica Calvaria in direct ,Sâmbătă 11.04.2020 de la ora 20:00.Ramaneti pe Nord Vest TV ,televiziunea care va respecta!