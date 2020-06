Ciolacu: Încercăm să modificăm HG – prelungirea să fie de 15 zile, să fie o stare intermediară

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii vor analiza posibilitatea de modificare a Hotărârii de Guvern privind prelungirea stării de alertă astfel încât să nu fie nicio problemă de constituţionalitate, el precizând că PSD vrea ca următoarele 15 zile să se constituie într-o “stare intermediară”.

“Mâine o să am cu colegii mei o şedinţă la Parlament. O să mai invit şi alţi lideri politici, cu juriştii şi cu toţi medicii parlamentari ai PSD şi o să luăm fiecare punct. Ce a fost pe presă am înţeles, dar HG oficial mie mi-a venit în drum spre dvs. (…) Am stabilit, suntem nişte oameni responsabili, mâine dimineaţă la 9,30 avem Birouri permanente reunite pentru a face programul de vot pentru comisii şi votul final la starea de alertă”, a afirmat Ciolacu, marţi, la Antena 3.

Liderul PSD a criticat faptul că a primit HG pentru starea de alertă în mod oficial marţi seară.

“Este jignitor ce se întâmplă. În drum spre dvs. am primit de la Secretariatul general forma HG. Deci cu câteva ore de la expirarea stării de alertă onor Guvernul a considerat că acesta este modul de dialog între Guvern şi Parlamentul României. Categoric va fi publicată în Monitorul Oficial până la 12 noaptea, să nu fie probleme, oamenii sunt la serviciu. Nu o să înţeleg niciodată de ce Ludovic Orban doreşte acest mod de abordare la un lucru atât de important. O astfel de HG de prelungire a stării de alertă ne modifică modul nostru de a trăi şi consideră că aceasta este abordarea corectă pe care să o ai cu românii şi cu Parlamentul”, a spus Ciolacu.

El şi-a exprimat mulţumirea că deschiderea lăcaşurilor de cult se regăseşte în HG şi că Guvernul nu mai solicită achiziţiile directe.

“Ce mă bucur e că în urma declaraţiilor noastre, a liderilor PSD, anumite lucruri au fost deja scoase din această HG – cum era cu achiziţiile directe. Ca istoric, în prima solicitare de stare de alertă, Guvernul a cerut achiziţii directe şi licitaţiile pentru investiţii indiferent pentru ce anume se referă, nu numai pentru Covid, să fie toate la liber. E un progres astăzi că Guvernul nu mai solicită achiziţiile directe. Nu mai solicită nici angajările prin derogare de la lege. Şi nu în ultimul rând deschiderea lăcaşurilor de cult, un lucru pe care noi oricum îl anunţasem că o să-l trecem. Sunt lucruri îmbucurătoare că începem să ne rezumăm la ceea ce e de fapt esenţa stării de alertă – protejarea românilor şi vocea specialiştilor”, a adăugat Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a evidenţiat că secretarul de stat Raed Arafat este singurul din Guvern care a comunicat, în toată această perioadă, cu liderii politici.

“Nici acum noi nu avem analiza de risc. Singurul om care a invocat această analiză de risc este domnul ministru Raed Arafat şi singurul, chiar mi-aş dori să nu îi fac rău, cu care am putut comunica şi mi-a dat informaţii. Prima propunere a mea a fost să prelungim starea de alertă pentru 10 zile. Domnul Arafat mi-a explicat de ce minimum de 15 zile este necesar. Este singurul om care a comunicat în această perioadă cu liderii politici din tot Guvernul României. Am şi luat decizia cu colegii mei ca prelungirea stării de alertă să fie de 15 zile. (…) Să fie o stare intermediară. Încercăm să modificăm HG astfel încât să nu încălcăm nicio lege şi să nu fie nicio problemă de constituţionalitate. Eu sunt unul dintre susţinători”, a subliniat Ciolacu.

Potrivit acestuia, PSD îşi doreşte deschiderea spitalelor pentru bolnavii cronici.

“Vrem foarte clar stipulat în HG că spitalele se deschid pentru bolile cronice. Am văzut bâlbâiala prim-ministrului că medicii sunt de vină că nu au fost trataţi bolnavii de boli cronice. (…) Sperăm ca după analiza de risc să avem din nou cu domnul Arafat o discuţie şi să începem să înţelegem de ce ţin spitale suport Covid fără pacienţi, astfel încât comunităţile în care sunt aceste spitale nu au acces la actul medical, trebuie să facă zeci de kilometri până la spitalul reşedinţă de judeţ. (…) Vrem un studiu şi să discutăm cu domnul Arafat ce se întâmplă cu teatrele şi de ce nu putem lua aceeaşi măsură, n-am deschis locurile de joacă… Adică, nu cred că pentru un copil e cineva mai responsabil să respecte nişte reguli decât un părinte. De ce nu deschizi locurile de joacă în aer liber? Este într-o discuţie şi sperăm cu această ocazie să avem în sfârşit o discuţie cu domnul Arafat în Parlament, să putem să nu greşim, să nu cumva să intervenim peste deciziile specialiştilor”, a adăugat Ciolacu.