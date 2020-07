Amazon a prezentat căruciorul de cumpărături inteligent care te scapă de statul la coadă

Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a anunțat un cărucior de cumpărături inteligent, care știe ce pun utilizatorii în el.

Astfel, dispozitivul recunoaște produsele, iar clienții pot plăti fără să mai fie nevoie să treacă pe la un casier.

Dash Cart, cum este numit vehiculul, arată ca un cărucior obișnuit, dar folosește un sistem de camere, senzori și cântare pentru a identifica produsele și a face totalul care trebuie plătit.

Dispozitivul scoate un sunet când un produs este identificat corect și aprinde un led portocaliu atunci când acesta trebuie scanat din nou.

Dispozitivul este recomandat pentru cei care cumpără 1-2 plase de produse. Ieșirea din magazin se va face pe un culoar separat, pentru a fi evitate cozile.

Căruciorul va debuta într-un nou format de magazin

Dash Cart dispune și de un display prin intermediul căruia clienții au acces la contul Amazon, inclusiv la listele de cumpărături salvate prin intermediul asistentului digital Alexa.

Plata poate fi făcută imediat cu cardul asociat contului Amazon.

Dash Cart va fi folosit prima dată într-un magazin fizic pe care compania îl va deschide în Los Angeles mai târziu în acest an.

Amazon se pregătește să deschidă un nou format de magazin despre care nu se cunosc deocamdată multe detalii. Acesta va avea un nivel ridicat de automatizare, dar va avea și casieri, pentru care compania a publicat mai multe anunțuri de angajare. Oamenii sunt necesari în continuare pentru clienții care cumpără un număr mare de produse.

Compania deține o rețea de retail, parțial automatizată, numită Amazon Go. Aceasta a fost lansată în 2018 în Seattle și are 26 de magazine. Amazon deține și lanțul de supermarketuri Whole Foods Market, achiziționat în 2017. Acesta se remarcă prin faptul că vinde alimente fără grăsimi hidrogenate, coloranți artificiali sau conservanți.