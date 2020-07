La 51 de ani, Daniela Gyorfi se menține la 49 kg

La 51 de ani, Daniela Gyorfi se menține cum poate mai bine. Are 49 de kilograme la o înălțime de 1,64 metri și este mulțumită de forma fizică în care se regăsește azi.

Chiar dacă nu mai are timp să facă sport ca pe vremuri, vedeta are grijă să nu exagereze cu mâncarea, meniul ei fiind unul bogat în fructe, legume și multe salate. De două săptămâni, artista a început cântarile pe litoralul românesc și în pauze profită de mare și de soare! Acolo este însoțită de partenerul său de viață, George Tal, și de fetița sa, Maria, care se bucură de bălăceală și soare.

“Toate procedurile pe care le fac pentru întreținere, le-am pus pe pagina mea de Instagram și vă puteți uita acolo. Chiar acum sunt la un salon de beauty și fac împachetări cu vin, la 70 grade, stau 45 de minute. Topește celulita, te întinerește și are mare impact asupra pielii. Am mai făcut și împachetări cu ciocolată, dar nu au dat așa randament ca cele cu vin roșu (n.r. vinul roșu este tonifiant, antioxidant, remodelant, regenerativ, anticelulitic, relaxant, exfoliant). Fac tratamente corporale o dată pe săptămână. Nu sunt exagerate, ci de bun simț, în general vacuum și diverse împachetări! Am grijă la dietă, la ce mănânc. Mănânc multe fructe, legume, salate multe în perioada asta, pește, fructe de mare. Mai scap și la o pizza, îmi plac și mie clătitele, cartofii prăjiți, mai mănânc și paste câteodată, dar nu zi de zi. Sunt zile în care mănânc și zile în care nu mănânc!”, ne-a declarat Daniela Gyorfi.

Surprinsă pe șezlong sau în mare, într-un costum de baie de culoare neagră, Daniela Gyorfi se mândrește cu formele sale de invidiat. Cum se întreține, ne-a spus chiar ea, pentru Click!

Concerte pe litoralul românesc

În plus, de două săptămâni, Daniela Gyorfi a început să meargă pe litoralul românesc, acolo unde cântă la diferite terase. Iată ce părere are despre noile condiții în care își desfășoară activitatea.

“De vreo două săptămâni mergem la mare, am început cântările, îmi priește și marea, îmi place să stau la soare, am luat-o și pe Maria cu mine, se bucură de mare. Am început să cânt la câteva terase. Că simt o anumită presiune, e adevărat! Datorită faptului că oamenii au venit și ei să se distreze, dar trebuie să păstrăm distanța și să ținem cont de anumite reguli. Dar suntem bucuroși că ușor-ușor, ne putem face meseria, că din asta trăim. Ne bucurăm că oamenii care vin la mare sunt încă dornici de distracție, nu este ceea ce ar trebui să fie dar deocamdată este OK!”