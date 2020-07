PSD, reacţie dură la declaraţia Violetei Alexandru că Gabriela Firea nu va mai fi susţinută la alegerile pentru Primăria Capitalei

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a răspuns „intrigilor” lansate de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care spunea sâmbătă că are serioase îndoieli că Gabriela Firea va mai fi propunerea PSD pentru primăria Capitalei, la alegerile locale din această toamnă.

“Doamna din ilustrația atașată, terminând recalcularea pensiilor (not!), finalizând creșterea punctului de pensie (ioc!), și-a luat jumătate de normă la fabrica de fake news a guvernământului. Ultima creație are ca intrigă niște invenții legate de susținerea PSD pentru Gabriela Firea.

Pentru (ne) liniștea dumneaei și a penele-ului, reconfirmăm cu maximă tărie și seriozitate susținerea PSD pentru un nou mandat de primar general al doamnei Firea. Care, altă veste, va și câștiga.

Deci, guvernați și lăsați genul asta de manipulare puerilă. Când nu ai în tot partidul istorie PNL niciun (zero!) candidat propriu pentru primăria capitalei, e ridicol să emiți considerații despre alții.

Gabriela Firea va fi în continuare primarul general al Bucureștiului.

P.S. Cum face un partid mic să pară partid mare? Face un sondaj în care apare la nivelul la care ar ajunge, ca reprezentare, negociindu-și puținul care pare mult. Hai să ne cunoaștem măsura, domnilor!”, se mai arată pe pagina de Facebook a PSD.