Cu toate că România a solicitat Consiliului Europei sprijin financiar prin Instrumentul SURE, nu a depus o cerere oficială în acest sens

în 2 aprilie 2020, Comisia Europeană a propus Instrumentul SURE (un instrument prin care să se asigure un sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență) ca parte a răspunsului său la pandemia de coronavirus. În 19 mai 2020, statele membre au adoptat în cadrul Consiliului Regulamentul de instituire a Instrumentului SURE. Contribuția fiecărui stat membru la valoarea totală a garanției corespunde cotei-părți relative care îi revine din venitul național brut (VNB) total al Uniunii Europene, pe baza bugetului UE pentru 2020.

În 7 august 2020, România a solicitat Comisiei Europei asistență financiară în conformitate cu Regulamentul SURE. Comisia a consultat autoritățile române pentru a verifica creșterea bruscă și severă a cheltuielilor publice efective și planificate suportate ca răspuns la pandemia COVID-19 și direct legată de scurtcircuitul României, scheme de lucru pe timp și măsuri similare, precum și măsuri legate de sănătate. România a furnizat Comisiei informațiile relevante. Ținând cont de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o decizie de punere în aplicare pentru a acorda asistență financiară României în temeiul Regulamentului SURE.

Luni, 24 august, Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar în valoare de 81,4 miliarde EUR din cadrul Instrumentului SURE pentru cele 15 state membre care nu au depus încă cereri oficiale pentru obținerea acestui sprijin financiar. De fapt singurele țări care au cerut oficial sprijinul sunt Portugalia și Ungaria. Probabil așa se și explică de ce toate celelalte 15 țări vor primii doar 81,4 miliarde din cele 100 de miliarde ce pot fi obținute prin Instrumentul SURE (tradus din engleză sure înseamnă sigur). În propunerea prezentată luni în dreptul României apare cifra de 4 miliarde lei. Probabil că această sumă ar fi fost mult îmbunătățită dacă se făcea o cerere oficială în acest sens. Portugalia și Ungaria, țări cu populație (n.a. – citește contribuție) mult mai mică decât România au obținut împreună 18,6 miliarde.

După ce Consiliul Europei va aproba aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase de UE statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți. De remarcat că în acest sens în România vor sprijini doar instituțiile și societățile care după ce au trimis oamenii în șomaj tehnic, i-au reprimit la lucru. Unii patroni se vor uita cu jind la cei care s-au comportat corect cu proprii angajați.

Împrumuturile acordate prin Instrumentul SURE vor fi susținute de un sistem de garanții voluntare din partea statelor membre. Comisia se așteaptă ca procesul de finalizare a acordurilor de garantare încheiate de statele membre cu Comisia să fie finalizat în scurt timp.

În acest context președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat: „La doar patru luni după ce am propus crearea Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 miliarde EUR din cadrul acestuia pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus în întreaga UE.”, iar Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat:„Lucrătorii se confruntă, în prezent, cu un nivel extrem de ridicat de insecuritate și trebuie să îi sprijinim în vederea depășirii crizei și a relansării economiilor noastre. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus Instrumentul SURE, menit să contribuie la protejarea lucrătorilor și să faciliteze redresarea economică.”. Mai pragmatice ni s-au părut afirmațiile lui Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie: „Programele de șomaj tehnic au jucat un rol-cheie în atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra locurilor de muncă. Instrumentul SURE reprezintă contribuția Uniunii Europene la aceste plase de siguranță esențiale. Acesta va contribui la protejarea lucrătorilor împotriva șomajului și la menținerea locurilor de muncă și a competențelor de care vom avea nevoie pe măsură ce economiile noastre se vor redresa. Cererea ridicată din partea statelor membre confirmă importanța vitală a acestui sistem.”