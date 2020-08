Anna Chivari, fotografii de revistă… cu bebeluşi

Cele mai speciale fotografii fără doar şi poate sunt fotografiile cu nou- născuţi. Bebeluşii sunt fotografiaţi în ipostaze cât mai inedite, rezultatele fiind pe placul părinţilor. Anna Chivari surprinde cele mai speciale momente ale micuţilor, în fotografii de revistă.

Cum a început povestea ta, legat de fotografie?

Totul a început de când eram însărcinată cu băiețelul meu Yanis, dar fotografia mi-a plăcut de când am fost mică.

Cand ai realizat cu adevărat că asta vrei să faci de acum înainte?

Am început cursurile cu Yanis în burtică, și ca job, acum 3 anișori am realizat că doar asta îmi doresc să fac de acum înainte, este ceva de nedescris, sentimentul când fotografiezi acești micuți îngerași.

Povesteşte-ne experienţa trăită când ai fotografiat primul bebeluş…

Țin minte și acum primul newborn a fost un băiețel, de doar 17 zile. L-am fotografiat în luna februarie 2018, după mentoring-ul cu Narcisa Tripa de la Baby Oscar din Oradea, am fost foarte emoționată mi-am dorit să iasă totul perfect.

Cum reacţionează părinţii la şedinţele foto, sunt stresaţi, au încredere în tine?

Părinții, hmmm, unii sunt mai stresați, alții foarte relaxați. În general cei mai stresaţi părinţi sunt aceia care sunt la primul copilaş, dar chiar şi aşa au încredere în mine, pentru că mă comport cu bebelușul ca și cu copilașul meu, mămicile au încredere 100% în munca mea, tăticii au emoții cam toți.

Cât durează o şedinţă foto cu un bebe ?

Ședințele, de obicei, durează cam 3 ore, dar depinde de fiecare bebeluș. Cel mai mult am stat 7 ore cu un băiețel de doar 10 zile, cel mai puțin 2:30, dar foarte rar, deoarece acești mici omuleți necesită multă răbdare și atenție.

Câte zile, săptămani este ideal să aibă bebeluşul pentru ca fotografiile să iasă aşa cum îţi doreşti?

Teoretic este recomandat până în 15 zile de la data nașterii, dar eu recomand ca să vină până în 10 zile , pentru că atunci încă sunt mai liniștiți, fără dureri de burtică sau alte supărări.

Ce este cel mai dificil la o astfel de şedinţă?

Pentru mine cel mai dificil moment este acela când tăticii nu au răbdare și eu îmi doresc ca totul să fie perfect, atunci pot spune am emoții mai mari, dar reușesc să realizez posing-urile dorite.

Mai realizezi şi altfel de şedinţe foto?

Da, realizez și alte ședințe, dar în special ședințe foto de familie, de sitthers, de smash cake, atât în studio, cât și în aer liber, și mai rar ședințe foto de cupluri sau altele.

Fotografiile tale au apărut în reviste de specialitate, povesteşte-ne puţin…

Da, așa este. Am avut onoarea ca fotografiile mele să apară peste hotare. În anul 2019 am apărut în două reviste internaționale, ” This Magazine”, cu un bebeluș de 8 săptămâni care a fost atât de cuminte ca un bebeluș de doar câteva zile, iar al doilea a fost “International Kid Model Magazine “, acolo am apărut cu o fetiță de 12 zile, care a avut un zâmbet deosebit de frumos. Anul acesta, ” Bump, Baby&Beyond Magazine”, acolo am apărut eu cu fiul meu, cu un autoportret pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. Sunt momente unice din viața mea, și pot spune și cele mai frumoase momente din munca mea, așa cum este și acum interviul cu tine, este ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp și timpul m-a ajutat să ajung până aici. Și pentru asta permite-mi să vă mulțumesc!

Care este cel mai mare vis al tău?

Visul meu, hmm, foarte bună întrebare… îmi doresc să ajung să fiu printre cei mai buni fotografi newborn din această țară, și nu numai.

Raluca Jofi