Elevii care iau 10 la bac intră gratuit la Untold și Neversea în 2021!

Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea continuă și în acest an campania ,,BAC DE 10”. Este o campanie care își dorește, în fiecare an, să susțină performanța în educație. Chiar dacă acest an este unul al provocărilor, organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa își doresc să continue tradiția și să lanseze campania „BAC DE 10”, o campanie care a motivat în fiecare an sute de mii de tineri absolvenți din România.

Ajunsă la cea de-a șasea ediție, campania „BAC DE 10” oferă tuturor absolvenților de liceu care iau nota 10 la examenul de Bacalaureat, acces gratuit la edițiile UNTOLD și Neversea din 2021.

În plus, toți tinerii care promovează examenul de Bacalaureat, inclusiv la sesiunea de toamnă din acest an, vor primi câte un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea abonamentelor pentru edițiile UNTOLD și NEVERSEA din 2021, după cum urmează:

• La UNTOLD un voucher valoric de 10 euro

• La Neversea un voucher valoric de 20 de euro

Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD și NEVERSEA: ,,Campania are un mare succes și îi motivează an de an pe elevii care ajung la examenul maturității, un moment foarte important din viețile lor. Credem în generația tânără, sprijinim încă de la început educația și îi încurajăm pe elevi să fie ambițioși, să creadă în ei și să aibă performanțe de top. Chiar dacă anul 2020 este un an cu restricții, care au adus odată cu ele și amânarea celor două festivaluri, considerăm că absolvenții din acest an merită să fie recompensați și ei pentru munca depusă. Așa că ne-am hotărât să derulăm campania BAC DE 10 și în acest an și să îi primim pe toți absolvenții din 2020 la edițiile de anul viitor.”

În fiecare an campania Bac de 10 este susținută de Kaufland România. Pe lângă accesul gratuit la ambele festivaluri, toți absolvenții de 10 vor primi și un voucher de 100 de lei din partea Kaufland România, valabil în orice magazin Kaufland și consumație în valoare de 500 de lei la oricare dintre cele două festivaluri de anul viitor.

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România: „Fără îndoială 2020 este un an aparte, cu multe schimbări imprevizibile. De aceea, noi la Kaufland România credem că e important să fim constanți și să continuăm să ne implicăm în proiecte educaționale, cum este Bac de 10. Suntem alături de toți tinerii care se pregătesc de absolvirea liceului și le urăm mult succes celor care susțin examenul de bacalaureat. Așteptăm să ne revedem anul viitor la festivaluri, în siguranță.”

Toți absolvenții care doresc să participe la campanie, trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10 sau http://neversea.com/bacde10 pentru a completa formularul care îi va înscrie în campanie. Acest formular va deveni valabil din momentul afișării rezultatelor.

Anul trecut, peste 100 de tineri care au promovat examenul maturității cu nota 10 au beneficiat de intrarea gratuită la cele mai mari festivaluri de muzică UNTOLD și NEVERSEA.

