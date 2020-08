Gabriel Leș, solidar cu protestatarii din Belarus: ,,Am fost dezamăgit de muțenia autorităților române”

Senatorul de Satu Mare Gabriel Leș, fost ministru al Apărării Naționale, cere o poziție fermă a României în ceea ce privește situația actuală din Belarus: ,,Am fost dezamăgit de muțenia autorităților române față de o situație pe care și noi am trăit-o în chip tragic acum trei decenii”, spune Leș. Fostul ministru își exprimă solidaritatea cu protestatarii din Belarus.

”Evenimentele dramatice din Belarus reprezintă o problemă de securitate și stabilitate regională ce trebuie urmărită cu maximă atenție. Pentru noi, pentru români, imaginile represiunii violente a manifestațiilor trezesc un sentiment de empatie foarte viu, aproape de deja vu. Am fost dezamăgit de muțenia autorităților române față de o situație pe care și noi am trăit-o în chip tragic acum trei decenii.

Este inadmisibil ca, astăzi, pe continentul european, exercitarea unui drept fundamental să fie reprimat cu gloanțe. Puținul pe care îl putem face este să arătăm solidaritate. Mă tem că politica noastră externă, tot mai anchilozată, nu a găsit nici de această dată calea potrivită de a pune România pe hartă.

Coabitarea cu ultimul dictator al Europei nu mai este acceptabilă, întrucât devine o pată pe obrazul lumii democratice. Sper ca acest personaj sinistru să fie înlăturat pe cale pașnică, numaidecât”, a declarat Gabriel Leș.