Designerul sătmărean Cosmin Mureșan participă și în acest an la City Fashion Week

Designeul sătmărean Cosmin Mureșan participă și anul acesta la marele eveniment City Fashion Week. Ce surprize pregătește, ne povestește chiar el.

Ce poți să ne spui despre evenimentul atat de important pentru lumea modei, care se apropie cu pași repezi?

City Fashion Week este unul dintre cele mai importante evenimente de modă din Romania, fiind de referință pentru zona Transilvaniei și nu numai. Organizat de binecunoscutul Ștefan Farrell, este un prilej de a vedea reuniți în același loc designeri renumiți dar și branduri aflate la început de drum. Originalitatea și creativitatea sunt cuvintele-cheie, care stau la baza acestui eveniment.

Cu cat timp inainte de eveniment,incep pregatirile?

Noi am început să ne gândim la acest eveniment încă de la ultima noastră participare, de anul trecut, cand am primit provocarea creerii unei colecții originale, care să surprindă. Anul trecut am surprins publicul de specialitate cu o colecție de călătorie realizată în întregime din țesături indiene, dar și prin maniera de prezentare: am dus cu noi grupul Divelor: un grup creat de colegul meu, Sebastian David, și care reunește în el femei și bărbați cu vârste cuprinse între 13 si 60 de ani, cu profesii si hobby-uri diferite, dar care au un interes comun în modă și estetica frumosului.

Ce ați pregătit pentru anul acesta?

Colecția de anul acesta este o dublă provocare: prima colecție destinată barbaților, dar și o temă impusa de organizatori. Si cum ne plac provocarile, am acceptat ideea unei colectii eclectice si originale.

Cu siguranță evenimentul de anul acesta va fi altfel, datorită situației în care ne aflam. Poți să ne spui mai multe?

Anul acesta, evenimentul se va filma în studiouri de televiziune, fără public, în condiții de maximă protecție. Astfel, dintr-un eveniment de modă, City Fashion Week se transforma într-un moment de modă.

Cât de important este pentru un designer, să participe la asemenea evenimente?

Participarea la un asemenea eveniment, reprezintă certificarea și recunoașterea noastră ca designeri. Pe de alta parte, păstram legatura cu colegii de breaslă și cu un public frumos și interesat de modă.

Cat de tare vă afectează pandemia ?

Pandemia ne-a afectat foarte mult, având în vedere că mare parte a clienților ne vin din zona evenimentelor. Incercam să ne reinventăm ca brand, aducand mereu în atenția clieților lucruri noi și frumoase.

Ce inseamna moda pentru tine?

Moda pentru mine este un modus vivendi. Lucrez în acest domeniu din 1993, am trecut prin toate etapele modei, atât teoretice cât și practice, lucrând pentru branduri locale sau designeri consacrati. Am dezvoltat un proiect care se dezvoltă cu fiecare sezon, încerc să ofer mereu o imagine noua a eleganței și rafinamentului, comunic prin modă și iau atitudine prin modă. Moda a devit pentru mine un metalimbaj și un statut. Si sunt doar la inceput.