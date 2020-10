Sarmexin – casa mobilei din lemn masiv

Sătmărenii nu pot fi acuzați de lipsă de simț estetic rafinat atunci când e vorba de imaginea lor în fața a tot ceea ce îi înconjoară. Modul cum se îmbracă, modul în care se comportă, firea lor înrădăcinată în tradiția transilvană, educația cultivată mai curând pe forma occidentală decât pe cea orientală, totul arată o simbioză între stil, tradiție și bun gust. Normal că și casele lor au acel ceva aparte care îi definește în acest sens. Atât arhitectura exterioară, cât și cea interioară au ceva aparte care definește locul, definește obârșia.

Mobilierul reprezintă expresia și personalitatea gazdei

În acest context al unicității sătmăreanului integrat în mediul transilvan, modul în care își alege mobilierul este foarte important pentru el. Materialul, designul, armonia sunt elemente care îl definesc. Mesajul transmis de acestea poartă pecetea caracterului, a psihicului și a gradului de cultură și civilizație al acestuia.



Am stat de vorbă pe această temă cu un expert în domeniu.

Mai exact cu doamna Ileana Blidar, director general la Sarmexin Satu Mare, firmă ale cărei produse sunt elogios apreciate de industria de profil. Martore sunt numeroasele expoziții la care a fost invitată, atât pentru a expune cât și pentru a aprecia, în țară (București, Timișoara, Sibiu, Cluj, Oradea, Constanța…) și în afara granițelor (ultimele înainte de pandemie fiind Moscova și Koln). Produsele Sarmexin sunt atât pentru sătmăreni, pentru români în general, cât și pentru francezi, ruși, ucraineni, locuitori ai țărilor de jos (în special belgieni) sau georgieni.



„Materialul din care este confecționată mobila este esențial în aprecierea calității și valorii de ansamblu a mobilierului. Noi propunem, nu întâmplător, lemnul masiv. Acesta este materialul care dă nu numai trăinicie pieselor din încăperi, ci și un aer monahal, un nivel de educație bazat pe profunzime, pe autenticitatea întregului.

În ceea ce privește designul, paleta noastră este foarte diversificată, aici având un cuvânt important de spus clientul prin personalitatea lui, prin aerul pe care dorește să-l ofere încăperii mobilate. Vă dați seama că nu același mesaj îl transmite o mobilă din bibliotecă cu una din budoar sau din bucătărie, chiar dacă se păstrează aceeași linie arhitecturală. Aici m-aș lega puțin de armonia care trebuie totuși să existe între piesele de mobilier din exemplele de mai sus. Camera de studiu, cea intimă a unei doamne și cea de gătit au structuri, utilități și destinații complet diferite. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe un ceva comun, un ceva care să definească locul și gazda sa în ansamblul ei. Poate că cititorii dumneavoastră ar dori să știe mai mult despre acel <ceva>, așa că îi invit pe pagina noastră de web (www.sarmexin.ro) sau, după pandemie, la sediul nostru de pe strada Depozitelor nr. 21”.

Am vizitat și noi acel site și am descoperit preocuparea managerului Ileana Blidar pentru calitatea produselor. În primul rând pentru ca un produs să fie de înaltă calitate este necesar ca meșteșugarul să fie un artist, iar calitatea lemnului să fie deosebită. În acest sens s-a construit o echipă de 40 de artizani ai mobilei cu care s-ar mândri orice magnat din producția manuală a mobilei și un grup de proiectare cu viziune și har.

Sarmexin produce mobilă de lux din lemn masiv, producție manuală, lemn din cea mai bună calitate: dormitoare, sufragerii, bucătării, holuri, grupe de colț și scaune. Pentru detalii suplimentare pot fi contactați la tel. 0744-511.161 (Ileana Blidar) și/sau 0745-760.323 (Marin Blidar). Are reprezentanțe în București și Iași.

Ileana Blidar – om politic cu un potențial încă nevalorificat în

totalitate



Din vorbă în vorbă, discuția noastră despre Sarmexin a alunecat în plan politic, având ca subiect de discuție proaspetele alegeri și, mai ales, viitoarele alegeri. Chiar dacă nu și-a exprimat prin viu grai îngrijorarea asupra rezultatelor obținute de PNL Satu Mare, al cărui membră este, am simțit în privirea ei și în glasul ei remușcări. Remușcări datorate probabil pentru că nu a pus piciorul în prag atunci când a simțit că nu se merge pe căile impuse de democrație, adică pe transparență, pe consultări și pe comunicare. Faptul că totul se desfășura doar în plan vertical, de sus în jos, fără proiecții în exterior, faptul că în plan orizontal consultările erau aproape inexistente, iar atunci când existau erau inutile (doar de ochii lumii) și faptul că prin comunicare se înțelegea doar ordin nu au făcut decât rău organizației locale a partidului, aliniindu-l la meteahna acelor partide cu caracter dictatorial de care nu vrem să ne mai amintim și care mai persistă pe ici pe colo. Cam asta am înțeles din limbajul neverbal al interlocutoarei. De spus a spus doar atât:

„Vreau și cred că am puterea fizică și mentală să mă implic în reconstrucția filialei sătmărene a unui partid care să urce cel puțin la nivelul mediu al filialelor județene ale PNL-ului, iar pe termen lung să devină partidul de bază pentru sătmăreni, partidul de dreapta care să împartă dreptatea aș zice, făcând un joc de cuvinte.



Faptul că sunt la conducerea unei firme de prim rang din economia județului, faptul că am condus de-a lungul timpului organizația județeană de femei sau organizația municipală a partidului îmi dă expertiza și notorietatea de care am nevoie pentru a mă implica concret în restructurarea filialei sătmărene.

Sunt oșeancă prin naștere și, fără a uita aceasta, sunt codreancă prin adopție. Pe deasupra, soțul meu este moroșan, așa că luând în considerare toate acestea îmi dă puterea să spun că înțeleg și simt mentalitatea omului din acest punct cardinal al țării și trăiesc în această mentalitate. Poate faptul că sunt femeie să reprezinte un minus în fața misoginilor. Noroc că aceștia sunt pe ducă.”



Cred că nu se va supăra Ileana Blidar dacă divulg câteva din operele de caritate despre care știu, chiar dacă nu a vrut să discutăm despre acest subiect. Oricum nu le știu pe toate.

Gruita Ienasoiu