Ai achizitionat haine pentru bebelusi? Afla cum trebuie sa le cureti!

Proaspetii parinti trebuie sa fie atenti la o multime de aspecte, iar unul dintre cele mai importante se refera la imbracamintea micutilor. Bebelusii au pielea foarte sensibila la factorii externi, motiv pentru care este necesar sa fie imbracati in haine de calitate superioara.

Daca ai devenit recent mamica, tine cont de sfaturile medicilor pediatri si imbraca-l pe micutul tau in haine bebelusi realizate din bumbac natural. Acest material il va feri pe cel mic de alergii grave, iritatii sau alte afectiuni si ii va oferi confort maxim.

In plus, pe langa atentia pe care trebuie sa o acorzi materialului din care sunt confectionate articolele vestimentare, este esential sa te asiguri ca modul in care le cureti este cel corect. Iata cateva recomandari generale care iti vor fi de folos in aceasta privinta:

Spala hainele inainte de prima purtare

Chiar daca ai achizitionat haine bebelusi noi, este necesar sa le speli inainte de a-l imbraca pe ingerasul tau cu ele. Articolele vestimentare au trecut prin mai multe medii si maini inainte de a ajunge la tine, asa ca pot avea diverse bacterii care il pot afecta pe cel mic. Din acest motiv, este important sa le cureti corespunzator dupa ce le-ai cumparat.

Citeste cu atentie instructiunile de spalare de pe eticheta

Inainte de a curata hainele, este esential sa citesti intai instructiunile de pe eticheta. Astfel, vei afla la ce temperatura sa le speli si la ce aspecte sa fii atenta.

Opteaza pentru un detergent hipoalergenic

Atunci cand achizitionezi haine pentru bebelusi, nu folosi detergentul pe care il folosesti pentru articolele tale, deoarece poate contine parfumuri sau coloranti daunatori pentru pielea prichindelului tau. Opteaza, in schimb, pentru un detergent hipoalergenic, special creat pentru cei mici.

Nu le spala impreuna cu hainele tale

Pentru a evita riscul bacteriilor nedorite, curata hainele micutului tau separat de ale tale. Specialistii recomanda sa bagi la masina intai articolele prichindelului tau, iar apoi alte obiecte.

Nu folosi inalbitor sau alta substanta de acest tip

Pentru ca pielea celor mici este foarte sensibila, inalbitorii le pot dauna. Ei contin substante chimice si parfumuri care ii pot irita si incomoda pe copii. De aceea, este important sa nu folosesti niciodata acest tip de produse pentru articolele micutului tau.

