Madalina, cum traiesti aceasta perioada, tu fiind de ambele parti, cadru medical si artist?

În primul rând, iti multumesc pentru ca m-ai contactat in privinta acestui interviu, iar in al doilea rând, îmi pare nespus de rau ca nu putem sta face to face la o discutie relaxata, ca între fete, din cauza acestei situatii triste, care, din nefericire, afecteaza întreaga lume.

Ca sa raspund la prima întrebare, aceasta perioada pentru mine este foarte aglomerata si încarcata, e mult de munca in sistemul medical la momentul de fata, însa eu sper sa depasim cu bine totul. Sunt foarte optimista, asa am fost de la începutul acestei pandemii si cred ca faptul ca am gândit si gândesc in continuare pozitiv ma ajuta sa merg înainte si sa sper ca vor urma vremuri bune, vom reveni cât de cât la normalitate. Vorbesc si din prisma asistentului, dar si din prisma artistului.

Este important pentru un artist sa mai aiba un job?

Parerea mea personala este ca da. Este foarte important ca si artist sa ai si un al doilea job pentru ca nu stii niciodata ce vremuri grele vin. Drept dovada trecem cu totii prin aceasta pandemie care ne afecteaza enorm. Însa, ca artist, nu am certitudinea ca voi cânta înca 10 sau 20 de ani de azi înainte, dar dragostea mea pentru muzica va fi mereu si voi împartasi pasiunea si talentul alaturi de toti cei care ma îndragesc. Stim cu totii ca orice in lumea aceasta este efemer, de aceea, mereu este bine sa ai o a doua optiune si cu atat mai bine daca este un job pe care îl practici cu daruire.

Nuntile unde ati fost programati sa cantati s-au amanat, ori sunt si nunti care s-au anulat?

Evenimentele noastre de anul acesta din pacate s-au amânat, dar era de asteptat sa se întâmple astfel. Cu siguranta când ne vom reîntâlni cu totii, colegi, oameni, mirii carora trebuia sa le cântam, vom profita la maximum de momentele in care vom fi impreuna si ne vom bucura din plin sa ne petrecem, sa socializam si sa respiram usurati ca am trecut cu bine prin aceasta “furtuna”.

Cum este aceasta perioada pentru o asistenta, cum vezi tu lucrurile?

Ca asistent, in momentul de fata, nu este o perioada tocmai usoara. Si asta vedem zilnic la TV, in presa, însa când iti alegi aceasta meserie, eu zic ca trebuie sa fii foarte bine pregatit, atat moral cât si intelectual pentru ca nu stii niciodata când trebuie sa înfrunti un inamic nevazut sau o situatie grava, pe care tu trebuie sa o depasesti din prisma meseriei tale. Cred in existenta virusului, cunosc oameni care au fost infectati, zilnic discut cu pacienti care trec, unii mai greu, altii mai usor, prin acest virus, dar parerea mea este ca, la nivel de tara, interesele sunt altele si din pacate nu sunt primordiale interesele si bunastarea cetatenilor României.

Spune-mi daca ti-e frica, daca ti-a fost frica in toata perioada aceasta… de tot ce e in jurul nostru, de toata situatia?

Frica face parte din noi, e ceva uman sa ne fie frica. Suntem oameni si este normal sa avem sentimente de teama, de incertitudine, însa depinde numai si numai de noi cum abordam aceste trairi, prin modul de gândire. Daca ai o gândire negativa si ai tendinta sa vezi mereu partea rea a lucrurilor, devii anxios iar acest lucru îl transmiti Universului. Fiecare dintre noi este, prin ceea ce gândeste si actioneaza, si cauza si efect în contextul lumii în care traim. Gândesti bine?Atragi bine.Gândesti rau?Rau atragi. Este parerea mea personala.

Ce au facut colegii tai in perioada pandemiei, au si ei un alt loc de munca?

În aceasta perioada si colegii mei s-au reprofilat. Unii au afacerea lor proprie, altii au job stabil dinainte de a ne confrunta cu aceasta pandemie.

Cea mai mare dorinta…?

Sa revenim la viata de dinainte si sa ne reîncepem activitatea artistica pentru ca mi-e doooor de nu mai pot sa fiu in mijlocul oamenilor facand ceea ce iubesc mai mult în aceasta lume! Să cânt!

Raluca Jofi