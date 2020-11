Nicoleta Simon: “De mică am visat să devin cântăreață!”

Cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Sunt o fire prietenoasă, ambițioasă, sociabilă, puternică, independentă și, mai nou, de când am copii, am învatat să fiu si o bună ascultătoare. Recunosc că uneori sunt si o fire impulsivă. Imi apăr obiectivele și nu îmi este rușine să spun direct ce gândesc sau să mă cert cu cineva pentru ca am dreptate. Nu urăsc pe nimeni și nu învidiez că ar fi o pierdere de timp, consider ca nu îmi lipsește nimic!

Ce ti-ai dorit sa devii cand ai fost mica?

De mică am visat să devin cântăreață, în locul desenelor animate si jocul cu păpușile ascultam muzică prin casă și cântam!

Ce fel de stil muzical abordezi, unde te regasesti cel mai bine?

Abordez mai multe genuri de muzică, cum ar fi: muzica de petrecere, populară (din mai multe zone ale țării) si muzica ușoară. Cel mai mult ma regăsesc in muzica ușoară, pentru că totodată pot să exprim si ceea ce cant.

Cine te sprijina, cine te incurajeaza?

Părinții m-au sprijinit de mică si m-au încurajat de cum și-au dat seama că asta îmi doresc. Acum mă susțin si prietenii, fanii, de la care primesc zilnic mesaje drăguțe.

Te-ai gandit vreodata sa renunti la muzica, sa mergi pe alt drum?

Nu m-am gândit niciodată să renunț la muzică, să mai fac ceva pe lângă asta, cu siguranță voi face pe viitor. Am studiat contabilitatea, poate o să îmi deschid un mic business. Rămane de vazut ce alegere o sa fac.

Ce fac artistii in perioada pandemiei?

Perioada asta a pandemiei e foarte urata, nu ni se permite să ne facem meseria, dar ne adaptăm si sperăm că totul va redeveni la normal cât de curand. Până atunci, ma bucur zilnic de copiii mei si stau mai mult cu ei. Asta ma face fericită.

Cat de greu este sa fi mama si artist?

Sunt mamă de doi copilași, îmi cresc copiii singură si mi-e destul de greu să mă împart între meserie si ei, mai ales când sunt evenimente foarte multe dar găsesc soluții să îi pot lăsa în siguranță de fiecare dată. Oricum, ei mă motivează și îmi dau putere in orice.

Cat de multa importanta dai look-ului?

Consider că un om trebuie să fie frumos atât in interior cât și in exterior, da îmi place să am grijă de mine, începand de la haine, păr, unghii etc. Consider că, toată lumea ar trebui să se iubească pe el însuși ca să poată fi iubit și de restul oamenilor din jur.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Vreau să îmi văd copiii crescând sănătoși si fericiți, si eu pe lângă ei.

Raluca Jofi