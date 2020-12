Elvis de Satu Mare

Cum ai prins drag de muzica?

Mi-a placut muzica inca de pe vremea cand faceam sport, baschet… de mic copil. Imi aduc aminte, am fost odata in concediu cu mama si intr-un restaurant era un aparat de muzica (Wurlitzer) care functiona cu monede si am cerut tot timpul bani de la mama sa tot pun o piesa, zilnic de mai multe ori, mi-a placut foarte mult acea piesa. Cred ca era Chris Rea. Mult mai tarziu l-am prins pe Elvis la radio, dupa foarte mult timp ce am auzit de el si i-am vazut fotografia. Atunci mi-am spus: asa voce nu are nimeni, asa nu stie nimeni altcineva sa cante. De atunci m-am pus sa cumpar cat mai multe casete (apoi CD-uri) cu el. Am avut o cunostinta care canta la chitara si din voce, am rugat-o sa ma acompanieze cantand Love me tender (o cantam adesea acasa cu casetofonul), iar dupa ce am vazut ce mirati sunt cei care m-au auzit cantand am cerut de la parintii mei o chitara si m-am inscris la cursuri de chitara la D-nul Gigi Molnar.

De ce Elvis Presley?

Elvis este o personalitate carismatica, lucru pe care l-am simtit si prin radio ascultandu-l. Este idolul celor mai mari muzicieni de dupa el. “Inainte de Elvis nu a fost nimic” – John Lennon.

The Beatles, Falco, Freddie Mercury, Elton John, Bruce Springsteen, Billy Joel, Bob Dylan, Black, Bruno Mars…si multi altii au inceput sa cante pentru ca au vrut sa fie ca Elvis.

“Elvis a avut influenta asupra tuturor, cu muzica lui. A spart gheata pentru noi toti” – Al Green

Vocea lui m-a prins cu adevarat. Astazi, ca si cantaret, stiu ca este cel mai bun si mai precis cantaret live, in copilarie nu stiam asta, am “simtit” si am auzit doar lucruri cand il ascultam. Inca nu stiam ce anume.

Cate melodii are interpretul, le cunosti pe toate?

Elvis Presley are aproximativ 750 de piese inregistrate. Le cunosc pe toate, dar nu le stiu canta pe toate, nu le-am invatat. Dar ma gandesc ca la un moment dat nici el nu le mai stia pe toate.

Ce spun apropiatii despre aceasta pasiune?

Cu apropiatii nu prea vorbim despre aceasta pasiune, stim ca exista si atat. Cum nu prea vorbesti tu cu apropiatii tai ca maine mergi la studio, la televiziune. E mai mult ca pasiune, e prezenta in viata mea zi de zi.

Povesteste-ne despre trupa cu care canti…

Formatia in care cant se numeste Rollscream. Numele vine de la rock and roll’s cream, crema rock ‘n roll-ului. S-a infiintat in 2002 si genurile de muzica abordate sunt rock ‘n roll, rockabilly, soft rock, love songs. Avem un repertoriu larg, dar avem grija sa ramanem intre aceste stiluri. Nu abordam orice stil, nu suntem trupa cover si nu suntem nici Elvis Tribute Band. Cantam pe scene mari, cantam la festivaluri, dar am fost invitati si la nunti, evenimente mai mici unde desigur am dus stilurile noastre, facand un mic show aparte. Membrii formatiei: Láposi Csaba (Elvis)- voce, Szabó Brigitta (Bree)- pian, Polacsek Attila (Poli)- chitara, Cserey Csaba (Csabcsi)- tobe. Avem un basist invitat, un instrumentist foarte bun, ne ajuta momentan la inregistrarea catorva piese rock ‘n roll si de Craciun (acestea vor aparea anul acesta pe internet), numele lui este Szilágyi Zoltán (Tika).

Ce dorinta mare ai?

Stiu ca te referi la muzica, totusi dorinta mea cea mare este ca baietelul meu, Armand, sa fie fericit in viata. Si poate o dorinta mare si veche: sa vad o data Las Vegas.

Ce inseamna muzica pentru tine?

Pot sa spun ca muzica este viata mea. Lucrez la o firma particulara, sunt gestionar, dar in afara orelor de serviciu muzica este viata mea, a doua ‘’profesie’’. De multe ori s-au schimbat membrii trupei in decursul anilor, dar nu m-am lasat, am cautat muzicieni si am ajuns ca astazi sa faca parte din nou cativa din formulele anterioare.

Raluca Jofi