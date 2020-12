Ivonna Țofei, artista care le are pe toate!

Ivonna Țofei, este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi, are 22 de ani, provine din Poienile de sub Munte, este de origine ucraineană şi de curând a devenit mămică.

La o vârstă fragedă te poţi mândri cu faptul că eşti mamă, şi ai o carieră frumoasă. Cum se îmbină?

Așa este! Mă mândresc cu faptul acesta, că am devenit mămică la vârsta de 21 de ani. Deşi este o vârstă destul de fragedă, pentru a începe acest capitol de părinte şi trebuie să recunosc că la aflarea veştii mi-au trecut numeroase gânduri în care mă gândeam că nu sunt pregătită pentru această experiență care urma să apară în viața mea, dar faptul că mă imaginam în postura de mamă şi mă gândeam la bucuriile care o să le am alături de fetița mea, m-au făcut să îmi dispară această teamă şi cel mai important lucru, ea m-a făcut să mă cunosc cu adevărat ca femeie şi să îmi doresc din suflet să mă regăsesc şi să lupt mai mult pentru visele mele. Printre ele şi cele pe plan profesional. Deocamdată nu aș spune că am o carieră, ci sunt la începutul carierei mele, la care am început să lucrez de puțin timp şi în care sunt conștientă că necesită multă muncă şi răbdare. Pentru început pot să zic că mă descurc destul de bine în a-mi împărții timpul, pentru fiica mea, cât şi pentru proiectele muzicale.

Care este stilul de muzical pe care il canti, ce zona abordezi mai mult?

Stilul de muzica care imi este la suflet, este zona Maramuresului, dar voi aborda si alte genuri muzicale, la care voi munci cu drag.

Chiar daca este pandemie, esti foarte activa. Spune-ne despre proiectele tale.

Asa este, sunt destul de activa, deoarece acesta este felul meu. Imi place sa fiu mereu ocupata cu lucruri utile si sa nu imi irosesc timpul nefăcând nimic. Prin faptul ca vreau sa fiu mereu in miscare, mi-am descoperit plăcerea de a confectiona lucruri handmade, pe care le puteti viziona pe pagina mea de facebook Handmade Ivo. Pe langa acestea, sunt deschisă mereu la lucruri noi, care consider că mă ajută sa ma dezvolt in acelasi timp, așa că am decis ca in timpul in care il mai am liber, sa mi-l dedic unei afacerii online, care detine produse naturale si de calitate.

Avand in vedere ca atat tu cat si sotul tau sunteti artisti, in casa se canta mult?

Pe sotul meu nu il aud niciodata cantand in casa, dar asta nu e neaparat o problema, deoarece l-ar intrece fetita noastra, la cat de mult ii place sa asculte muzica si sa gângurească dupa cântece, in special dupa muzica populara.

Vorbeste-ne despre relatia cu fetita ta.Cum va petreceti timpul impreuna,cum te-ai descrie ca mama?

Relatia cu fiica mea incepe sa fie una foarte buna, deoarece, de o perioada a inceput sa inteleaga foarte bine lucrurile si ne este mult mai usor sa “colaboram”. In perioada aceasta, am incercat sa ne petrecem timpul la bunicii de la tara, deoarece acolo are mai multa activitate, iar in timpul in care suntem acasa, ne gasim activitatii, cum ar fi:dansul, coloratul, cantatul si multe altele care ne vin pe moment, dar cel mai mult se bucura atunci cand ma ajuta in treburile casnice. Ca mama imi doresc sa ii ofer toata iubirea si intelegerea mea, dar pe langa asta, cred ca dintre mine si sotul meu, eu v-a trebui sa fiu si mai stricta in unele situatii.

Cum reactionezi cand esti suparata?

Sunt foarte impulsiva, dar de multe ori incerc sa ma concentrez sa reactionez mai calculat, desi nu imi iese tot timpul. Pe langa defectul acesta de a ma supara foarte repede, ma descarc in cateva minute si imi trec toate supararile, iar asta chiar vreau sa cred ca este o calitate.

Care este cea mai mare dorinta a ta pe plan profesional?

Pe langa dorinta de a avansa pe plan muzical, imi doresc sa ma dezvolt pe plan personal, sa dobandesc cat mai multe cunostiinte, prin care sunt sigura ca m-ar ajuta mai mult la propria mea incredere si in viitor as avea mai mare succes in proiectele la care m-as implica.

De unde iti achizitionezi costumele si cate ai pana in prezent?

O parte din costume sunt de la matusile mele din Poienile de sub Munte, iar restul de la prietena mea Bianca Sas , care se ocupa cu costumele traditionale. Deocamdata am undeva la 8 costume, dar nu ma opresc doar la acestea.

Cum vor fi sarbatorile de anul acesta?

Anul acesta de sarbatori v-a fi putin diferit pentru mine si familia mea, deoarece noi in fiecare an avem obiceiul sa ne strangem si sa fim impreuna cu totii, iar de aceasta data bunicul nu va fi printre noi, dar noi vom ramane optimisti si ne vom aduce aminte cu drag de el si bineinteles vom colinda pana dimineata, asa cum o faceam in fiecare an. Transmit tuturor cititorilor multa sanatate si sarbatori linistite, alaturi de cei dragi!

Raluca Jofi