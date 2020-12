Marcel Ciolacu a răbufnit după ședința de la Cotroceni: “O gașcă a perdanților girată în acest moment de Iohannis, care este paralel cu Constituția”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a răbufnit joi, la Antena3, după ședința de la Cotroceni, acuzând că o „gașcă de perdanți” este girată de președintele României.

„Aici vorbim de o gașcă a perdanților girată în acest moment de Iohannis, care este paralel cu Constituția. Au început negocieri înaintea negocierilor, ceea ce este total nepermis. (…) Noi vom face tot ce putem legal, constituțional și democratic pentru a apăra voturile românilor. Astăzi, o să am un BPN cu colegii mei unde îl vom nominaliza și pe dl Alexandru Rafila să fie propunerea noastră pentru funcția de prim-ministru și vom discuta toate procedurile legale pe care o să le facem în perioada următoare. (…) Este exclus să mergem la Cotroceni, dacă PSD nu este invitat conform spiritului Constituției”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a avut joi dimineață o întâlnire cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentală.

PSD merge cu variant Rafila

Marcel Ciolacu a spus că este decis să propună conducerii partidului ca PSD să nu meargă la consultările de la Palatul Cotroceni dacă preşedintele Klaus Iohannis nu va invita partidul să fie primul la discuţii.

“Ţinând cont de noile informaţii că prim-miniştrii se fac pe bileţele de către Orban, Iohannis şi cine o mai fi fost pe la Cotroceni pe acolo, o să luăm acest subiect în discuţie în cadrul şedinţei de astăzi cu colegii şi o să vă comunicăm ce decizie am luat. Este ridicol. Democraţia este una singură peste tot, important este dacă preşedintele doreşte să respecte jocul democratic şi Constituţia şi legile ţării”, a menţionat Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, PSD a obţinut la alegerile parlamentare 110 mandate la Camera Deputaţilor şi 48 la Senat.

“Este grupul cu cele mai multe mandate, de aceea am rămas surprins de modul de abordare a negocierilor şi de interpretarea Constituţiei şi a spiritului ei de către domnul preşedinte Iohannis. Se pare că asistăm la o confiscare a votului românilor şi o gaşcă de pierzători vor să îşi transforme acest vot de blam pe care l-au oferit românii într-o victorie, lucru nepermis într-o democraţie. Negocierile parcă s-au dus într-un ridicol, nu se ţine cont de criza sanitară, criza economică, am ajuns să ne povestească un preşedinte de partid, domnul Orban, (…) cum se scriu pe bileţele nume de prim-miniştri. Parcă trăim într-un stat nedemocratic şi parcă este o abordare neserioasă de creionare a unui viitor Guvern”, a completat preşedintele PSD.