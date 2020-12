NeVedem la TV. Gabriela Stoica'”Culoarea oficială a anului 2021 este albastru Aqua”

Cum ai inceput această carieră în designul interior?

In 2005 am terminat Facultatea de Arte şi Design, din Timişoara după care am urmat cursurile de masterat în cadrul aceleiaşi facultăţi. Am inceput să lucrez ca designer la o firmă de proiectare arhitectură şi design interior, unde am fost 8 ani. Din 2015 lucrez la firma proprie.

Cine te-a incurajat sa mergi pe drumul acesta?

Cred că cel mai mult m-am încurajat singură, deoarece în 2001 când terminasem liceul, nu prea ştia nimeni ce înseamnă design şi mai ales design interior. A fost puţin mai greu, deoarece nu am terminat liceul de Artă, însa cred că am recuperat din mers ceea ce am avut nevoie. Şi evident, părinţii m-au susţinut, deşi nu prea au inţeles această idee, însă au avut încredere în mine.

Au fost persoane care ti-au spus ca nu ai ce cauta aici?

Nu!

Cat de ambitioasa esti?

Până acum am ajuns întotdeauna unde mi-am dorit, cred ca datorită ambiţiei şi împrejurărilor. Sunt ambiţioasă, însă nu îmi place sa trec peste oameni doar ca să ajung undeva, şi nu sunt o fire competitivă.

În momentul actual, îmi place să ştiu trendurile în materie de inovaţii, material , aşa că încerc să ajung la cât mai multe expoziţii şi evenimente de design atât în ţară cât şi în afara ţării.

Aceasta meserie este tot mai solicitata, sunt copii care isi doresc sa devina designeri. Este o meserie pe care ai recomanda-o?

Designul este şi un stil de viaţă. De asemenea este o combinaţie între inginerie şi artă.

Recomand persoanelor care au simţ estetic, cromatic, caută frumosul peste tot, se inspiră aproape din orice şi sunt o sursă de inspiraţie pentru alţii.

Este importantă empatia, să înţelegi cât mai bine care sunt necesităţile clienţilor şi stilul lor astfel încât să faci interiorul să îl simtă ca fiind al lui.

Nu în ultimul rând sunt necesare cunoştinţe de programare 3D pentru a putea reda cât mai real imaginile şi cunoştinţe de desen tehnic pentru plan şi planşele tehnice.

Cand este momentul potrivit pentru a apela la un designer de interior?

Momentul ideal pentru a apela la un designer de interior este atunci când spaţiul este “în roșu” pentru a putea stabili funcțiunile, esențiale pentru poziționarea prizelor, corpurilor de iluminat , a utilităților.

In Satu Mare esti cautata mai mult pentru locuinte sau spatii comerciale?

Eu personal sunt căutată mai mult pentru proiecte rezidențiale. Spațiile comerciale îmi plac foarte mult, poți lăsa creativitatea liberă deoarece nu sunt atât de personale ca și o casă unde totul este subiectiv .

Care este cea mai mare provocare pentru tine atunci cand faci ceva?

Când mă confrunt cu ceva nou, cu ceva ce nu am mai facut până acum.

Ce stil abordezi in materie de design?

Eu încerc să mă mulez cât mai mult dupa stilul clientului. Totuși semnătura mea ar fi spațiile cu culori deschise și luminoase, un interior modern cu accente vintage sau industriale.

Ce culori se poate anul care vine?

Culoarea oficială a anului 2021 este albastru Aqua.

Raluca Jofi