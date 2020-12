NeVedem. la TV Robert Abkorovits:”Eu mereu am știut că această cale este a mea”

Este greu sa vorbim despre noi,totusi cum te-ai descrie, cine este Robert Abkorovits?

Robert Abkorovits este un om, soț, tătic a doi băieți minunați, este un om fericit cu o soție minunată! Pentru mine familia este pe primul loc! Arta este o pasiune un stil de viață pt mine. Sunt un om care știe ce vrea și care are o misiune in această existentă.

Ai iubit de mic copil arta?

Arta era mereu foarte aproape de sufletul meu, atât muzica cât si artele plastice. De mic copil am studiat pian după care am ales artele plastice adică pictura. Pentru mine este un mod de exprimare minunată prin care pot servi sentimente a secolului în care am onoarea să trăiesc.

Cine te-a incurajat atunci cand aveai dubii daca acesta este drumul tau sau nu?

Eu mereu am știut că această cale este a mea, din păcate nimeni nu era lângă mine, nimeni nu a crezut în această misiune, dar eu în interiorul meu în adâncul meu eram sigur că voi putea crea si oferi această minunăție omenirii. Acum, desigur, scumpa mea soție este mereu lângă mine și ma încurajează mai mult este muza mea!

Ce emotii te incearca, atunci cand creezi un tablou?

Pictez despre sentimentul actual a sufletului meu, pictez subconștientul, pictez țeluri și nu în ultimul rând pictez o viață frumoasă și optimistă.

Tablourile tale ajung in caselele a tot mai multi oamenii, ce inseamna asta pentru tine?

Că lucrările mele ajung in casa a cât mai mulți oameni este un lucru emoționant pentru un artist și cel mai bun lucru ce se poate întâmpla, dar totuși eu sper că nu tabloul ajunge la oameni ci și sentimentele mesajele mele ajung acolo unde trebuie!

Daca ar fi sa o iei de la inceput, ce ai schimba in drumul parcurs?

Cred că eu am continuat această cale cu arta, nu e prima existentă in care sunt om creator, este o continuitate, este un lucru pe care l-aș face și fara răsplată financiară.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Cea mai mare dorință: concepția mea artistică să devină una globală!

Raluca Jofi