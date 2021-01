Adriana Popescu, regina coafurilor extravagante!

Adriana, dacă ar fi să te descrii în câteva cuvinte, ce ai spune despre tine?

Eu mă consider o persoană obişnuită, sufletistă. Dar pot spune că simt şi influenţa zodiei sub care m-am născut (taur) deci pot fi uneori încăpăţânată dar şi foarte iubitoare şi empatică. Mă ataşez foarte repede de persoanele cu care intru în contact şi îmi place să ajut cât pot pe oricine.

Au trecut câţiva ani de când ți-ai descoperit pasiunea pentru coafurile extravagante, a rămas la fel de mare acestă pasiune?

Bineînţeles că a rămas la fel, însă în acest moment cred că am evoluat mult mai mult decât m-am aşteptat şi am reuşit nu doar să-mi cultiv pasiunea cât şi să merg spre direcţii la care poate nu m-aş fi gândit vreodată.

Cât de mult te implici în acestă pasiune?

Ca orice pasiune adevărată, îmi ocupă foarte mult din timpul rămas liber după serviciu. Nefiind ocupaţia mea principală, încerc totuşi să echilibrez această pasiune cu viaţa mea de familie şi să reuşesc totuşi să evoluez.

În ce proiect ești implicată în acest moment? Povesteşte-ne cum a început ?

În urmă cu puțin timp am cunoscut nişte persoane pe care le-am simţit tot aşa de pasionate ca și mine în domeniul lor – respectiv antrenorii de la Regal Dance Satu Mare (Cristi şi Judit Cordea). Alături de ei am pregătit şi momentul cu care am participat la preselecţiile „Românii au talent” de anul trecut. Împreună cu ei am conceput un proiect dedicat copiilor, proiect care în acest moment, se dezvoltă foarte frumos.

Ce faceţi acolo mai exact, pentru ce pregăteşti copiii?

Cursul nostru se numeşte „Prezenţă şi mişcare scenică”. Mai exact, pregătim copii pentru prezentări de modă, şedinţe foto, etc. Pe parcursul prezentărilor mele am simţit nevoia de a introduce şi copii în această direcţie. De aici am vrut să dau o şansă copiilor care doresc să participe la prezentări de modă, având şi posibilitatea colaborării cu alţi buni prieteni ai mei, agenţia Trust Models Satu Mare. Prima prezentare va avea loc în acest an, pe 6 martie.

Copiii s-au ataşat de tine?

Nici nu am putut vreodată să-mi imaginez că se poate realiza o conexiune aşa de puternică într-un timp aşa de scurt. Am rămas extrem de surprinsă de ataşamentul copiilor faţă de mine şi pasiunea cu care încearcă să facă totul cât mai bine. Este extrem de greu de explicat sentimentul ce îl ai, când atâţia copii îţi aleargă în braţe si îţi spun „te iubesc”.

Ce vă doriţi pentru viitor, ce vis mare aveţi împreuna?

Ne dorim, bineînţeles, să dezvoltăm acest proiect cât de bine putem şi să oferim copiilor cât mai mult din experienţa noastră. Sperăm ca în viitor să avem cât mai multe evenimente unde aceştia să poată evolua.

Anul 2020 a fost altfel pentru toată lumea. Cum a fost pentru Adriana Popescu?

În ciuda faptului că a fost un an foarte greu pentru toată lumea, am reuşit să particip, chiar dacă online, la evenimente pe parcursul anului trecut. Pe lângă prezenţele live online la televiziune (la Kanal D – Teo Show), am participat şi la jurizare în cadrul unui concurs internaţional de coafură desfăşurat în Ucraina. Am participat de asemenea la preselecţiile „Românii au talent” de anul trecut – aici mai multe detalii încă nu pot să vă dau.

Privind în urma, ce regrete ai?

Nu prea privesc în urmă şi singurul, nici nu ştiu daca pot să-i spun regret, este faptul că mi-am făcut destul de târziu curajul de a scoate la iveală ceea ce ştiu să fac, talentul meu.

Cum te-ai descrie ca mamă? Care este relaţia ta cu copilul tău?

Ca mamă am încercat tot timpul să fiu cât mai implicată în relaţia cu fiul meu, Marco, să încerc să-i insuflu încrederea în sine şi pasiunea mea. Suntem deci într-o relaţie excelentă şi cred că am reuşit şi voi reuşi întotdeauna să fiu alături de el în toate momentele vieţii.

Raluca Jofi