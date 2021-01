Încă un lider PNL îi cere demisia lui Ludovic Orban, după Rareş Bogdan: „PNL are nevoie de o echipă, nu de un om”

După Rareș Bogdan, care l-a acuzat pe Ludovic Orban că are un stil dictatorial de a conduce PNL, a venit rândul lui Robert Sighiartău să-şi exprime nemulţumirile vizavi de Ludovic Orban. Acesta îi reproşează preşedintelui PNL că a condus partidul discreţionar şi că a dat ministerele în aşa fel înct să se asigure că obține postul de președinte al Camerei Deputaților.

Robert Sighiartău îl atacă pe Orban, semnalând mai multe greşeli făcute de acesta atât în calitate de preşedinte PNL, cât şi în calitate de prim-ministru. Critica secretarului general al PNL la adresa lui Orban vine după ce şi Rareş Bogdan a acuzat stilul dictatorial al lui Orban, cerându-i demisia.

„PNL s-a clasat pe locul 2 la alegeri, după PSD. Bineînțeles că au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban. Cel mai rău mă deranjează că am fost asociați cu PSD în prinvița oamenilor. În ultimul an partidul a fost condus discreționar. La momentul acela am spus că nu-i momentul să zicem nimic din considerente tactice.

Mie îmi place să am discuții față în față. I-am spus lui Orban că nu merg discuțiile la negoceri bine. Orban a vrut să-l retragă pe Cîțu și i-am spus că nu e bine. Orban nu a fost de acord când eu i-am spus, dar sunt responsabil în fața colegilor de partid și a României.

PNL are nevoie de o echipă, nu de un om. Tot mai mulți colegi sunt nemulțumiți.

Aceste funcții (n.r.: ministerele la negocieri) au fost date doar pentru a obține un post de președinte al Camerei Deputaților.

Era bine dacă aceste discuții le-am fi avut în BPN. E clar că intrăm într-o logică de campanie electorală pentru congres”, a spus Robert Sighiartău la Digi24.

Referitor la persoana care ar putea să-i urmeze lui Orban la şefia PNL, Sighiartău a arătat înspre „generația tânără care își dorește o altă abordare„: „Deocamdată există o grupare reformistă în PNL. Emil Boc, Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă, Florin Roman, Alina Gorghiu și mulți alții, generația tânără care își dorește o altă abordare„.