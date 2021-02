Elisabeta Bekessy, omul care sfințește locul!

Elisabeta Bekessy, a condus Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, timp de 15 ani si a facut-o ca la carte.A pus pasiune, a muncit mult iar rezultatele veneau unul si unul .Deşi a intrat în pensie pentru limită de vârstă, Elisabeta Bekessy doreşte să rămână utilă societăţii.

Ați intrat în pensie, cum este această perioadă, având în vedere că ați fost mereu foarte activă?

În perioada imediat următoare ieșirii în pensie mi-am permis trei luni de zile de odihnă, de relaxare. A fost o perioadă de odihnă activă în care am analizat posibilitățile, în noua mea postură, pentru a fi pe mai departe activă și mai ales eficientă pentru cei din jur și pentru societate în general. Am ajuns la concluzia că singura soluție este să înființez o asociație în care, cu sprijinul familiei, să pot continua ceea ce am făcut și în perioada cât am fost director de instituție dar și cu mai multă minuțiozitate pentru că acum am mai mult timp iar de idei nu duc lipsă nici acum.

Așa s-a născut în octombrie 2020 Asociația ECOHUMAN,,LIFE TREE,,(Asociația Ecologică și Umanitară,,Copacul vieții,,)în care mi-am implicat și familia. Fiica noastră Noemi de exemplu este foarte încântată de această inițiativă și am toată speranța și convingerea că va prinde din mers gustul ecologiei a importanței activităților ecologice și umanitare, activități care îți oferă posibilitatea de a aduce o plusvaloare mediului pe de-oparte iar pe de altă parte de a ajuta semenii ajunși într-un impas.

Prin urmare această perioadă pentru mine este foarte frumoasă, pentru că interacționez în continuare cu mulți oameni, mă bucur de sprijinul necondiționat atât a familiei cât și a oamenilor, atât persoane fizice cât și juridice, cu alte cuvinte fac în continuare ceea ce îmi place.

Pentru dumneavoastră, nu există zile în care să nu aveți ce face. Cum vă ocupați timpul?

În fiecare zi îmi planific să fac lucruri cu rezultate imediate, fără stres, cu calm și cu voie bună. Fără bună dispoziție nu poți fi eficient. Ascult multă muzică, între timp pregătesc cele mai delicioase bucate spre bucuria familiei și a mea, și pe care, în sfârșit, le putem savura fără grabă și la orele corespunzătoare fiecărei mese, ceea ce înainte nu puteam. Citesc mult, pictez, mă plimb, am timp să observ ce se întâmplă în jurul meu și să ajut acolo unde pot și pe cei care au nevoie.

Vă implicați în diferite proiecte. Povestiți-ne mai multe.

După înființarea asociației, primul lucru a fost încheierea de parteneriate între asociație și instituțiile cu care doresc să colaborăm, pentru că știți, sunt adepta muncii în echipă și a voluntariatului.

Apropiindu-ne de sfârșitul anului, prima mea idee a fost implementarea unui concurs online de eseuri cu participarea elevilor. Fiecare elev a identificat o problemă de mediu, pe care a prezentat-o în eseu, a stabilit câteva propuneri de rezolvare a problemei și în final a formulat un mesaj către societate în contextul problemei identificate. Am fost deosebit de plăcut impresionați de numărul mare de școli care s-au înscris în acest concurs cu titlu generic ,,Arată că îți pasă!,, .Am primit 108 eseuri care mai de care mai interesante. Din primele 12 eseuri primite atât în limba română cât și în limba maghiară am realizat calendarul de perete al asociației pe anul 2021. Cu alte cuvinte, uitându-ne pe calendar, în fiecare lună citim problemele ridicate de tineri și ne propunem să organizăm activități, cel puțin o activitate în fiecare lună, cu implicarea directă elevului în organizarea acțiunii, și care să aibă ca rezultat rezolvarea acelei probleme ridicate.

În ianuarie, de exemplu, în domeniul calității aerului, propunerea a fost să nu utilizăm pungi de plastic pentru că după utilizare devin deșeuri care de obicei se ard și poluează aerul, respectiv fabricile să folosească combustibil prietenos cu mediul. Împreună cu școlile unde învață elevii am organizat un concurs de realizare de sacoșe din deșeuri textile cu implicarea chiar și a familiilor elevilor și fiecare sacoșă să poarte un mesaj privind importanța asigurării unui aer curat și sănătos. 40 de elevi s-au implicat în acest concurs, iar pe cea mai reușită sacoșă am multiplicat-o în 200 de buc. pe care urmează să le împărțim elevilor din alte școli ca model de bune practici cu ocazia zilei de 1 Martie. Ca motivație elevilor le vom oferi cu ocazia programului ,,Școala altfel,,o vizită la o fabrică de bricheți din Satu Mare, pentru a vizualiza linia tehnologică de fabricație și utilizare a bricheților-produse ecologice care prin ardere nu poluează aerul.

În februarie cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede, i-am dus pe elevi la Odoreu să vadă stadiul de realizare a proiectului ,,Coridor verde fără frontiere,, prin care zonele umede din județ vor fi extinse cu 22 ha prin reabilitarea brațului mort al râului Someș.Totodată tinerii au vizualizat cu această ocazie, păsările specifice acestei zone protejate Sit Natura 2000 Someșul inferior. Am amintit doar câteva dintre proiectele realizate din octombrie și până acum.Dar, după cum v-am spus dorim să avem în fiecare lună cel puțin o acțiune în beneficiul mediului.

Protecția mediului este un domeniu inepuizabil, trebuie să ai doar idei, să vrei, să ai sprijin(voluntari) și poți face ,,minuni,,.

Cât de mult contează să-ți placă domeniul în care activezi? Pentru dumneavoastră munca, este o adevărată pasiune?

Dacă nu simți pasiune pentru ceea ce faci, dacă nu-ți place ceea ce faci nu cred că poți să ai rezultate. Într-adevăr pentru mine munca este pasiune, și nu numai protecția mediului. De-a ungul anilor am lucrat și în alte domenii, dar în fiecare domeniu am căutat și am găsit partea din care am putut face o pasiune.

Ce alte pasiuni aveți?

Acum am timp și pentru alte preocupări, pasiuni pe care nu le-am putut practica în perioada cât am lucrat sau cel puțin nu cât aș fi dorit. Îmi place grădinăritul, îmi place să pictez, să cos, să împletesc, îmi plac toate îndeletnicirile pe care le-am învățat de la părinții mei.

Ce nu vă place la oameni, ce ați schimba dacă ați avea această putere?

Cea mai mare problemă la oameni consider că este lipsa iubirii, a dorinței de-a fi mai buni, de-a ajuta, de-a dărui cu alte cuvinte de a trăi cu adevărat. Eu sunt conștientă că viața este scurtă, de aceea trebuie trăită din plin fiecare clipă, dar nu oricum. Eu încerc să ,,exploatez,, la maxim tot ce-mi oferă viața, să las în urma mea realizări de care să se bucure cei din jur, să pot să spun că a meritat, că nu am trăit degeaba.

Cum a fost anul 2020, anul pandemiei, pentru dumneavoastră?

Ca și pentru majoritatea dintre noi, a fost un an greu, cu multe provocări, pe care unii le-am trecut cu bine alții mai puțin. Pentru multe inițiative ale mele a trebuit să găsesc cele mai bune metode, ca respectând restricțiile impuse de pandemie totuși să le pot realiza. Pot să spun că ceea ce m-a ajutat și mă ajută și acum este gândirea pozitivă. Respect ceea ce mi se impune dar merg mai departe.

Ce sfaturi ați da unui copil despre viață?

Ce sfaturi am dat și dau și acum fiicei mele. Viața este una singură, trebuie trăită, cu crez, cu iubire, cu voință, cu pasiune și încredere și atunci va fi frumoasă.

Așa cum ne îndeamnă și Tudor Mușatescu:

,,Ia viața de piept. Nu ca s-o trântești, ci ca să-i auzi mai bine inima cum bate!,,

Privind în urmă, aveți vreun regret?

Da, am un mare regret. Dacă aș putea s-o iau de la capăt, pe plan profesional aș face totul la fel, nu am nici un regret în acest sens, dar pe plan familial, sentimental, emoțional, aș petrece mult mai mult timp cu părinții mei. Lucru de care nu mi-am dat seama atunci, așa cum nu-și dau seama nici tinerii de astăzi, dar simt acum când nu-i mai am.

Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră?

Să fiu sănătoasă și să revenim la normalitate. Pentru restul, consider că am înțelepciunea necesară să-mi trăiesc viața așa cum o doresc, cu multă iubire în suflet și cu dorința de a crea mereu.

Raluca Jofi