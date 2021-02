Proiectul EcoArena si beneficiile lui

Simona Ghiga este directorul general al unui proiect de mediu lansat în primăvara lui 2020, în Iași, EcoArena. Pentru că la final început de an se fac bilanțuri și se scriu rezoluții, am încercat să aflăm detalii despre oportunitățile create în urma implementării EcoArena și ce aduce nou pe piața proiectelor de mediu. Printre altele, am aflat că Simona își dorește o lume mai curată și mai atentă la nevoile celor din jur, comunități mai verzi, oameni mai responsabili și nu numai. Haideți să vedem împreună cu Simona cum putem face educație de mediu!

AIC: Simona, spune-ne ce este EcoArena și care este menirea acestui proiect?

SG: EcoArena este un sistem integrativ ce oferă atât servicii de colectare a deșeurilor – momentan electrice – de la domiciliu și sediu de firme, dar și consultanță pentru persoane juridice pe teme ce vizează managementul deșeurilor, programe de educare și informare a copiilor și comunităților, programe de training pentru studenți ce doresc să își dezvolte o carieră în domeniul managementului deșeurilor. Pe scurt, este o echipă de specialiști ce oferă servicii de management al deșeurilor pentru comunități eco și sustenabile.

AIC: Cum s-a născut idea acestui proiect?

EcoArena este proiectul meu de suflet, pe care l-am lansat când am împlinit 10 ani de activitate în domeniul managementului deșeurilor electrice. În 2020 am sărbătorit 10 ani de când am descoperit acest drum. Pentru mine intrarea în acest domeniu a fost un moment de cotitură. Mi s-a părut că oferă oportunități extraordinare pentru un tânăr absolvent de facultate, că aici se vor dezvolta multe dintre meseriile viitorului, că sustenabilitatea și eco-responsablitatea vor deveni cuvinte uzuale în vocabularul noilor generații.

Au fost 10 ani în care am învățat enorm, am constatat cât de multă nevoie este de servicii de calitate pentru colectarea și reciclarea acestui tip special de deșeuri. Am crescut frumos sub aripa echipei de la Asociația RoRec și unul dintre marile atuuri pe care mi le-a oferit această organizație a fost libertatea de a crea, de a inova, de a dezvolta local rețete și proiecte proprii, de a crea parteneriate și programe inedite pentru comunitatea din Iași.

Iar aici am găsit încredere, susținere și respect. Împreună cu partenerii din Iași am ridicat standardele de colectare și de calitate în domeniu și am reușit să punem orașul pe harta reciclării.

Am simțit că este momentul să marcăm cumva acest lucru. Să facem un dar comunității ieșene. În acești 10 ani am oferit implicare, servicii de calitate și am crescut nivelul de educație pe această temă, aproape din om în om. Așa că era momentul să marcăm această colaborare printr-un proiect special.

AIC: Concret, cum s-a derulat proiectul de la lansarea sa? Cum ”ați sărbătorit”, mai exact?

SG: Dacă stau bine să mă gândesc este puțin impropriu spus că ”am sărbătorit”… asta îmi propusesem la început: să facem o sărbătoare permanentă cu vizite la centrul de colectare DEEE, cu sesiuni de prezentări în școli, cu conferințe și workshopuri, cu mini evenimente educaționale alături de partenerii noștri de tradiție…

Din fericire, la final de februarie am reușit să lansăm site-ul www.ecoarena.ro și pagina noastră de Facebook www.facebook.com/EcoArenaIasi și ne pregăteam să lansăm un întreg arsenal de activități… când colo…? Hop în lockdown!

AIC: Și ce ați făcut? Cum ați compensat lipsa interacțiunii cu comunitatea?

SG: După primul moment de ușoară panică… a venit comunitatea la noi! Nu am avut un moment de pauză tot anul! În lunile de lockdown am onorat comenzi venite prin call center, la numărul nostru de telefon 0764.399.399 și din TelVerde RoRec și am reușit să optimizăm serviciul pentru a prelua comenzile din Iași în aceeași zi. Cred că suntem printre puținii colectori din țară care au un asemenea nivel de calitate a serviciului.

AIC: Și reușiți să mențineți același regim rapid de preluare în tot județul? Pare ceva gen ”pizza delivery”. E real?

SG: Nici chiar așa. Oricât am încerca nu avem cum, sunt distanțe mari. Mai mult, am preluat și colectarea DEEE pentru județele Botoșani și Vaslui. Așa că pentru Botoșani, Vaslui și zona rurală a județului Iași preluăm comenzile pe baza sistemului de optimizare a rutelor și poate dura maximum două săptămâni până la ridicarea unei comenzi.

AIC: Așadar v-ați concentrat eforturile pe colectarea DEEE și creșterea calității serviciului de colectare pentru cele trei județe? Așa s-a concretizat sărbătoarea? Cum a mers colectarea ”de la distanță”?

SG: Nu numai. Am avut ca obiective principale colectarea și calitatea serviciului, mai exact, ne-am preocupat de relaționarea cu clienții, cu cei care au avut nevoie de serviciul nostru, dar și de protecție, de asigurarea că rezolvăm lucrurile ”de la distanță”, rapid și fără multă birocrație, dar mai ales că ne respectăm cuvântul dat.

Astfel colectarea a mers foarte bine. Am avut în 2020 peste 3000 de comenzi din cele trei județe și o rată de clienți nemulțumiți sub 0.1%! Iar ca număr de obiecte colectate, avem peste 105.000 de deșeuri, dintre care peste 30% sunt obiecte mari: frigidere, aragazuri, mașini de spălat, aer condiționat.

În cadrul proiectului EcoArena am avut două campanii mari, parte din două evenimente importante la nivel internațional: Ziua Mediului și Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice, astfel că lunile iunie, septembrie și octombrie au fost pline de activități!

AIC: Pe direcția educației și lucrului cu școlile ce ați reușit să faceți, din tot ce aveați în plan?

Am reușit cu toată distanțarea să facem o serie de proiecte frumoase cu copii din multe școli, pe parcursul întregului an, chiar și în vacanță, atât în Iași cât și la Botoșani.

Școala Gimnazială Glodenii Gândului, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Școala Aroneanu, Cercul de Electrotehnică al Palatului Copiilor Iași au realizat proiecte de colectare sau au pus accent pe creativitate și inovație. Sub coordonarea doamnelor profesoare Cristina Simion, Maricela Tăbăcaru și a domnului profesor Constantin Perju, copiii au fost implicați în activități care au contribuit la creșterea cotei de colectare a județului (am strâns aproape 3.000 kg de deșeuri electrice și 500 kg de hârtie cu aceste echipe harnice) sau au învățat despre efectele curentului electric și au realizat aparate electrice. EcoArena le-a recompensat efortul cu rechizitele și ustensilele necesare pentru activitățile educative întreprinse.

La Botoșani, alături de prietenii de la Revista BUZZ am susținut un concurs online de fotografii, desene și colaje organizat de Garda de Mediu și dedicat Zilei Mediului, pe tema biodiversității. Ne-am bucurat mult să putem premia toți copiii participanți și să o cunoaștem pe marea câștigătoare a concursului: Narcisa Viniarschi. Copila este din Bucecea și este elevă la Liceul Tehnologic din localitate. A fost foarte fericită pentru că mesajul ei a fost apreciat de organizatori, căci ea a reprezentat planeta și animalele pe care braconierii le ucid sau le vânează, deoarece consideră că niciun animal nu trebuie vânat, fiecare ființă are viața ei și trebuie să trăiască în mediul ei natural.

Sigur, am fi putut face mult mai multe activități cu copii și studenți, dar nu ne descurajăm. Acest an ne-a oferit timpul să ne pregătim mai bine pentru anul viitor. Sperăm!

AIC: Planuri pentru 2021? Rezoluții?

SG: (Râde). Nu cred în rezoluții de anul nou. E demonstrat ”științific” faptul că nimeni nu se ține de ele. În schimb cred în seriozitate, planuri dezvoltate solid, în timp, cu parteneri de nădejde, cu oameni care doresc să construiască pentru viitor, pe termen lung.

Pentru EcoArena, singurul lucru pe care mi-l doresc foarte tare este să crească frumos și solid și să reușim să ajutăm oamenii să simtă că este nevoie să fim cu toții responsabili față de mediu și față de comunitățile în care trăim.