Dorința de a fi frumoasă, definește orice femeie

Adelaida Lucaciu , este make-up artist. Iubeste arta, cel mai frumos mod prin care oamenii se pot exprima si pot transmite emotii. Este o romantică incurabila, nu poate trai fara muzica, dans, carti, oameni si animale ! Adora sa calatoresca, sa se plimbe in natură dar si in mijlocul asezarilor urbane. Iubeste tot ce o inconjoara, se bucura de tot ceea ce ii ofera viata, inclusiv de o mancare buna! Este femeie: dificila si complexa !

De unde pasiunea pentru frumos?

Iubesc frumosul , dintotdeauna am fost atrasa de latura artistica. Imi place sa pictez , sa cant si sa dansez, imi place sa fac lucruri handmade.

Intr-o lunga perioada, nu m-am iubit , nu stiam sa traiesc. Considerand ca pasiunea este arta de a trai , am vrut sa ma iubesc si atunci am inceput cu exteriorul meu care a facut minuni cu increderea în mine . Astfel mi-am aflat misiunea, aceea de a ajuta femeile sa isi descopere frumusetea si sa isi scoata la suprafata intreaga bogatie a potentialului sau. Iubesc machiajul pentru ca este o arta complexă, care necesita empatie .Iar cea mai mare satisfactie ca make-up artist o am atunci cand vad bucuria, zambetul si emotia traita de femei la “intalnirea” cu oglinda!

De ce este important ca o femeie sa arate bine in fiecare zi?

Dorinta de a fi frumoasă, defineste orice femeie . Femeile vor sa fie apreciate , admirate si iubite . Orice femeie ingrijita si aranjata este o femeie frumoasa. O femeie care are grija de ea , e o femeie care se respecta.

Sunt femeie , admir si apreciez femeile ingrijite !

Crezi ca increderea in sine este data si de felul in care arati?

Modul in care arati iti influenteaza toata viata. O buna parte a echilibrului psihologic si a multumirii de sine are ca motiv faptul ca iti place cum arati si te simti bine in pielea ta. In vremurile nostre accentul este pus pe aspectul fizic ( din pacate). Este bine sa vedem in jurul nostru femei care se simt bine in pielea lor, fericite si multumite de persoana lor.

Povesteste-ne despre laminarea genelor si sprancenelor

Apelam la procedura de LAMINARE, LIFTING SI BOTOX PENTRU GENE, pentru a avea gene fabuloase, fara ajutorul rimelului sau al genelor false/extensii. Gandeste-te ca e un fel de rimel semipermanent!

Ce este aceasta mai exact?

Este o tehnica non-invaziva de ondulare, ridicare, ingrosare, vopsire si hranire a genelor naturale. Este o procedura 2 in 1, fiind o metoda de infrumusetare, dar si tratament, iar rezultatul dureaza pana la 6 saptamani.

Cui ii este destinata?

Laminarea genelor este potrivita tuturor celor care mizeaza pe naturalete, persoanelor care au genele scurte si deschise la culoare, celor cu genele drepte. Este cea mai buna alternativa pentru persoanele care nu folosesc rimel sau care au dezvoltat alergii la rimel.O alta categorie ar fi cele care vor sa faca o pauza de la extensii si au nevoie de regenerare. Dupa laminare, genele devin mai lungi si mai dese. Dupa procedura, genele nu necesita un alt ritual de ingrijire. Pot fi machiate si demachiate fara nicio restrictie. Putem inota in mare (apa sarata) si folosi orice fel de demachiant.

Laminarea sprancenelor

Înca o solutie naturală pentru un look de efect! Aceasta tehnica poate fi utila tuturor persoanelor care isi doresc un aspect natural al sprancenelor.

Laminarea este singura solutie pentru sprancenele neascultatoare si dezordonate. Procedura inmoaie firele de par, le directioneaza si le fixeaza pentru o perioada indelungata.

Doamnele si domnii care au sprancenele groase, orientate in diferite directii, sunt principalii beneficiari ai procedurii dar functioneaza cu succes si in cazul persoanelor cu sprancenele mai rare.

Intr-o singura sedinta sprancenele vor avea un aspect aranjat, bine conturat si ele vor fi mult mai pline. Aceasta tehnica ne permite chiar sa umplem unele goluri din spranceana. Sprancenele vor primi o culoare subtila, devenind in acelasi timp ascultatoare. Procedura este similara celei de laminare a genelor care nu afecteaza cresterea firelor de par decat intr-un sens pozitiv. Procedura va stimula cresterea sprancenelor. Practic, procedeul de laminare iti va contura in mod natural sprancenele, stimuland in acelasi timp regenerarea lor.

Un singur lucru este cel mai important: ca tehnicianul sa fie certificat autorizat pe aceasta tehnica.

Procedura are efecte indelungate, iar sedintele se fac la recomandarea tehnicianului, asta datorită faptului ca rezultatul obtinut si durata lui difera de la o persoana la alta.

Raluca Jofi