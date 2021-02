Florin Pop: Un om sincer și onest, devotat în tot ceea ce face, un artist mulțumit de ceea ce a realizat și a putut oferi celor din jur

Dacă ar fi să te descrii în câteva cuvinte, ce ai spune despre tine? Cine este Florin Pop?

– Un om simplu și cu frică de Dumnezeu, care a adunat și a cernut multe în cursul vieții, cu bune și rele deopotrivă. Cu o familie frumoasă și prieteni puțini, dar adevărați. Florin Pop consider că este un om sincer și onest, devotat în tot ceea ce face, un artist mulțumit de ceea ce a realizat și a putut oferi celor din jur, un soț și tată fericit care crede că mai are multe de primit și de oferit.

Când ai prins drag de muzică?

– În copilărie, la micile serbări din grădiniță, apoi lângă tatăl meu care cânta în cor, ulterior la sărbătorile și balurile cu formații de tot felul. Bineînțeles că marea pasiune a venit după ce am început, la 13 ani, cursurile de chitară la Școala de Arte.

De-a lungul timpului ai trecut prin diferite proiecte muzicale, ai cântat în foarte multe locuri. Unde și când te-ai simțit cel mai confortabil? De ce?

Prima formație în care am cântat se numea Corola, era trupa de familie în 1985, cu prietenul Sergiu Grumeza și cumnații Dorel Lup, Florica și Nelu Rațiu. Apoi, în 1986, împreună cu Sergiu, am trecut la Arcis, alături de Mircea Deac, Nelu Manța și Robi Toth. Au mai fost diferite permutări și schimbări de formule, cu Marcel Tarța, Peter Anderko, Călin Damșe, Vali Petruț, dar cel mai mult și mai pe suflet m-am simțit când am cântat alături de Mircea Deac și Marius Mîndruț pe scenă la Aurora și Dacia, cu solistele Ana Zaharie sau Marcela Babici, cu regretații toboșari Piști Vakarcs sau Marius Pepi Măciucă.

Ai strâns multe amintiri, care este cea mai specială?

Pot spune că amintirea cea mai specială a fost în turneul din 2002, la Arles și Marseille, alături de o parte a formației Gipsy Kings, în urma invitației primite de la Chico Bouchikhi, cofondator al vestitei trupe. Am fost atunci în mai multe locuri pe Coasta de Azur, până în Delta Rhonului la Saint Marie de la Mer. Am susținut mai multe recitaluri, chiar și pe 14 Iulie de Ziua Franței, iar pe lângă trupa noastră de bază (cu Mircea, Marius și Ani) l-am avut cu succes alături și pe Dodi Gereben la vioară, tot turneul fiind considerat deopotrivă o experiență de neuitat.

Dacă ar fi să mulțumești cuiva pentru ce esti azi, cui ai vrea să mulțumești?

Trebuie să mulțumesc întregii mele familii, cu pornire de la părinți și bunici, iar în ultimii 35 de ani soției mele, fără de care nu puteam realiza multe. Și copiilor trebuie să le mulțumesc, deoarece m-au determinat prin ambițiile lor să fiu încontinuu optimist și încrezător.

Dacă ai avea putearea să schimbi ceva la oameni, ce ai schimba? Ce te supără la unii oameni?

Aș schimba ceva la încrederea în sine și respectul lor pentru cei din jur, să fie mai apropiați și să se considere egali cu semenii lor, lăsând la o parte starea materială care nu poate fi la fel pentru toți. Să fie optimiști și încrezători și să trăiască prezentul în mod special, iar urmele trecutului să se regăsească în viitor doar prin lucrurile bune realizate.

Crezi că pandemia ne va schimba într-un fel?

Inevitabil, se vede deja acest lucru. Privim altfel lucrurile, famila și sănătatea sunt cele mai importante, suntem mai buni, mai generoși, nu ne mai interesează în mod special greșelile și neîmplinirile. Cred că vom fi mai atenți cu noi și cu cei apropiați pe problemele cotidiene.

Care este ce mai mare împlinire?

– Categoric familia, alături de soția mea sunt cei doi copii, Anca și Adrian, de care suntem mândri că au ajuns deja stăpâni pe ei, au o maturitate în gândire și cred că vor reuși să-și realizeze ce și-au propus.

Privind în urmă, ai vreun regret?

Mi-am propus multe și am realizat în mare parte ce mi-am dorit. Nu am regrete, poate unele nemulțumiri, deoarece nu am reușit să am un album muzical propiu. De asemenea, sunt nemulțumit că nu am scris o carte, deși am o experiență de 20 de ani în jurnalism, însă mai este timp și pentru astfel de proiecte.

Crezi că anul 2021 va fi diferit de cel care a trecut? Îți este dor să cânți?

Nu vor fi mari schimbări, poate vom avea mai multă înțelepciune, răbdare și încredere și atunci lucrurile vor reveni la normal. Da, îmi este dor să cânt, însă va fi o altă abordare a muzicii, nu doar pe scenă, poate mai mult cu programe de muzică ambientală, gen blues, café concert, jazz.

Cu toții avem dorințe, ce mare dorință ai tu?

Să devin bunic, cât mai curând și să mă bucur pe deplin de nepoți, să fiu sănătos și să contribui la creșterea și educația lor. Atunci voi fi cu adevărat împlinit!

Raluca Jofi