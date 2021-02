Marius Onuc: “Dacă mi s-a închis o ușă, am intrat pe geam!”

Vocea inedită lui Marius Onuc a fost auzită prima dată de satmăreni la Radio Transilvania. Și-a dorit mai mult și a plecat în capitală. A vrut să fie auzit de toată România, și i-a ieșit! Aici, după emisiuni radio și TV, matinale și drive-time, a luat parte la înființarea primului radio de muzică dance – Dance FM, pe care în timp a ajuns să-l și conducă. Deși Dance FM nu emite încă la nivel național, se bucură de o apreciere importantă din partea ascultătorilor, făcând istorie în topul radiourilor de nișa din Bucuresti.

1.Marius, a trecut ceva timp de când ai ales să părăsești Satu Mare, cu ce gânduri ai plecat în capitală? Ce sperai să găsești acolo, ce ai găsit de fapt?

13 ani au trecut, mai exact! WoW! Acum când spun asta parcă nici mie nu îmi vine să cred! Aveam 22 de ani când am decis să-mi iau inima în dinți și să fac pasul ăsta mare! Am renunțat la viața mea frumoasă și liniștită din Satu Mare și am schimbat-o pe nebunia și agitația din București. Și nu-mi pare rău deloc! Așa am reușit să cunosc o mulțime de oameni minunați și să mă dezvolt profesional mai mult decât mi-aș fi imaginat.

Nu știu ce speram să găsesc în București, dar știam exact cu ce gânduri am plecat din Satu Mare: să ajung să fiu unul dintre cei mai buni oameni din domeniu și, din fericire, mi-a ieșit!

2. Cum au fost primele zile, primele luni în capitală?

Am o întâmplare amuzantă petrecută în prima mea zi în București. După ce m-am instalat în apartamentul în care stăteam cu chirie, m-am dus să-mi vad colegii și sediul Pro TV, pe care nu îl văzusem decât în poze. Așa că am ieșit la bulevard, am pus mâna pe telefon și am sunat să chem un taxi. Dispecera m-a întrebat unde doresc mașina, iar eu mi-am dat seama că habar nu am cum se numește strada sau ce indicații să îi dau. Așa că m-am dus până în intersecție și am citit numele străzii de pe indicator.

A fost o perioadă de acomodare frumoasă, datorită colegilor de atunci care m-au ajutat să trec mai ușor peste momentele alea în care uneori mă simțeam străin de toți și de toate. M-am acomodat repede și am ajuns să iubesc viața și rutina mea din București .

3. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a placut în perioada în care ai locuit acolo?

Stau și mă gandesc și nu prea îmi aduc aminte de lucruri care să nu îmi placă. Poate și pentru că eu sunt un om optimist din fire, mi-am creat o rutină foarte draguță, nu m-am lovit de situații neplăcute. Totuși ceva neplăcut a fost când mi-au fost furate oglinzile de la mașină! Sau când mi-am găsit mașina zgâriată, în parcare. De regulă, experiențele neplăcute se regăsesc în trafic – aglomerație, mulți șoferi, caractere vulcanice, mă rog, știi și tu cum stă treaba cu traficul în București.

Iar dacă ar fi să îți spun câte lucruri mi-au plăcut la București, aș avea multe de povestit. Jobul meu m-a făcut să merg la foarte multe evenimente, să pun muzică în mai toate cluburile din București, să fiu pe scena celor mai mari evenimente din România și chiar din lume. Țin minte că după aproximativ 6 luni petrecute în București realizam matinalul, la scurt timp după asta am ajuns să prezint revelioanele Pro TV live din Piața Revoluției, am pus muzică la Sensation, cel mai mare eveniment Dance din lume la acea vreme, am primit o emisiune săptămânală la Pro TV, împreuna cu Laura Cosoi, mai apoi făceam câte 6-7 ore de live la ProFM și MTV. Deci primii ani au fost de foc!

4. De curând, din câte știu, te-ai mai apropiat de casă. Cum a venit această hotărâre?

Fix înainte de a începe pandemia am decis să mă mut pentru o perioadă din București, împreună cu soția mea, Raluca, și asta pentru că ne pregăteam să devenim părinți. Ne-am făcut calculele și am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru noi este să revenim în orașul natal al Ralucăi. A fost o alegere inspirată, ținând cont de cum au evoluat lucrurile și pandemia. Este locul ideal pentru gemenii noștri, sunt înconjurați de bunici, au parte de multă iubire și atenție, lucru pe care ni l-am dorit amândoi foarte mult.

5. Povestește-ne, ce faci acum?

Acum fac exact același lucru pe care îl făceam și în urmă cu 4-5 ani. Sunt managerul postului de radio Dance FM, care se aude în FM în București, Cluj și Târgu Mureș și online, peste tot în lume. Încerc să vin cu idei noi, să dezvolt cât mai mult radioul și să îl mențin pe panta asta ascendentă pe care este de câțiva ani încoace.

În rest, fac naveta la București de fiecare dată când am treabă, muncesc remote, ca mulți alții, de altfel.

6. Cât de des vii în Satu Mare?

Pandemia asta mi-a furat oarecum bucuria de a veni mai des acasă, la ai mei. Din precauție, am preferat să stăm cât de mult acasă și să nu ne aventurăm. Dar în plan a fost și este să merg săptămânal la Satu Mare, să îi vad pe ai mei, familia, nepoții și locurile de care îmi aduc aminte cu plăcere.

7. Ai devenit tatic de gemeni. Cum este? Cat de mult te implici în creșterea lor?

Da!!! Am devenit tătic de gemeni! Cel mai frumos eveniment din viața mea. Am doi băieți, Ezra și Noah. E un sentiment unic, pe care nu poți să-l descrii în cuvinte. Orice părinte știe la ce mă refer! Viața cu ei este mult mai frumoasă, trăim o poveste minunată!

Mă implic cât pot de mult în creșterea lor, din fericire am ceva mai mult timp pentru că muncesc de acasă.

8. Cum îți imaginai viața de tătic, înainte de a avea copii?

Nicicum! Nu mă vedeam în postura de tătic, nu știam cum voi reacționa când îmi voi vedea copiii. Din păcate, pandemia asta mi-a furat bucuria de a-i vedea pe copii exact când s-au născut. Nu am putut să îi vad decât după o săptămână, când a fost externată Raluca.

9. Păstrezi legatura cu vechii tăi colegi de radio din Satu Mare?

Încerc să păstrez legătura cu colegii, chiar zilele trecute comentam cu toții la pozele cu noi de acum 10-15 ani. Ne-am adus aminte cu plăcere de perioada aia frumoasă, de neuitat.

10. Te consideri un bărbat împlinit?

Da, chiar mă consider împlinit pe toate planurile. Am realizat cam tot ce mi-am propus până acum. Cred că felul în care ne setăm noi obiectivele duc la realizarea lor. Iar eu mereu am fost optimist și am văzut partea plină a paharului. Dacă mi s-a închis o ușă, am intrat pe geam. Cam ăsta e felul meu de a gândi.

11. Cea mai mare dorință pentru anul 2021

Îmi doresc că în 2021 să scăpăm de pandemie și să revină totul la normal. Mi-e dor să călătoresc, cum o făceam înainte, iar acum dorința e și mai mare, pentru că abia aștept să îi duc pe băieții mei să vadă lumea asta mare și frumoasă!

Raluca Jofi