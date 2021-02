Vacanța de vis era să se transforme într-una de coșmar!

E deja cunoscută povestea turiștilor români ținuți zeci de ore și blocați la începutul lunii în Aeroportul din Cancun-Mexic. Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis pe vreme de pandemie era să se transforme într-una de coșmar și pentru un grup de 15 sătmăreni prinși și ei în scandalul creat de autoritățile mexicane.

Din grupul celor 15 sătmăreni care au ales Cancunul ca destinație de vacanță la începutul lunii februarie s-a aflat și tânăra Ioana Pop.

Aceasta a fost invitată marți seara la emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.

Ioana a povestit situația delicată prin care a trecut la intrarea în Mexic.

”Am ales ca destinație Cancun pentru că am vrut să sărbătorim altfel și eu și fratele meu momentul în care el împlinea 30 de ani și eu 20. Și chiar ne-a ieșit pentru că aniversarea e una de neuitat”, a spus cu umor Ioana Pop. Aceasta a povestit cu lux de amănunte momentele trăite atât pe parcursul zborului de 12 ore de la Frankfurt la Cancun, cât și orele petrecute apoi ca…sechestrați în aeroport.

”Am plecat de la București, iar pe Otopeni ni s-au dat niște documente de completat cu asigurarea că totul va fi bine la aterizarea în Mexic. Apoi când am ajuns la Frankfurt am fost avertizați că sunt probleme cu românii la intrarea în Mexic, dar și acolo ne-au mai dat niște documente de completat și am sperat că totul se va rezolva ușor. Pe avion m-am împrietenit cu niște fete din Polonia și ele ne-au mai dat ceva de completat. Am și răsuflat ușurată crezând că blocajul e din cauza pandemiei”, a spus Ioana.

La intrarea în Mexic însă …surpriză… Chiar dacă au apelat la zâmbetul cuceritor și la un calm englezesc, sătmărenii n-au avut noroc. ”M-au oprit și pe mine și pe fratele meu, fără explicații. Ne-au luat actele și telefoanele și ne-au băgat într-un soi de acvariu imens…Fără apă, mâncare…apa de la baie nu era potabilă…Am încercat să filmăm cu Go Pro și pot zice că am avut noroc cu laptopul unui prieten de pe care am trimis mailuri către CNN, BBC, CNBC și alte televiziuni importante plus că am căutat să luăm legatura cu Ambasada României din Mexic. Și acum mai am traume. Nu a fost plăcut să stai sechestrat și să ai în față militari cu mitralierele la piept. Tot ce îmi doream acolo era să revin la Satu Mare”, a mai spus Ioana.

Situația sătmărenilor, ca de altfel a grupului de peste 200 de români aflați în aeroport s-a rezolvat cu greu abia după intervenția consulului român. ”Un om extraordinar. A reușit să liniștească 200 de oameni în timp relativ scurt…Sigur că e frustrant să crezi că trebuie ca român să-ți fie rușine când mergi în vacanță…Mai ales că dacă aveai pașaport unguresc sau din altă țară, chiar dacă tot român erai, te lăsau să treci…Și nu cred că de la mexicani putem lua lecții de democrație”, a mai spus Ioana Pop.

Din fericire compania aeriană cu care sătmărenii au zburat în Mexic a oferit turiștilor o mică recompensă după coșmarul trăit pe aeroport. ” Ne-au prelungit gratuit sejurul în Mexic. De altfel cei de la Lufthansa au vrut încă de la Frankfurt să ne ofere un zbor spre o altă destinație..Noi am ales Brazilia iar acolo ei au spus …PAS. Așa că am riscat cu Mexicul din simplul motiv că nu erau restricții de covid. De altfel, despre ce restricții să vorbim când ne-au ținut înghesuiți într-o încăpere pe 200 de români…Bine că s-a terminat!”, a mai spus Ioana Pop, care a recunoscut că experiența avută ca elevă când a fost în Parlamentul European al Tinerilor a ajutat-o.

”Mi-am promis că mult timp de acum nu voi mai călători decât Satu Mare – Marea Britanie, acolo unde merg pentru că sunt studentă…”, a fost concluzia Ioanei.

