Malvina Madar Iederan în casa “Mireasa”

Malvina Madar Iederan, indragita solista de muzica popoulara din Soconzel a intrat saptamana trecuta in casa emisiunii “Mireasa ” difuzata pe Antena 1. Matusa Malvina , asa cum ii spun cei din casa, a mers sa-i gaseasca mireasa, nepotului Marian.

Marian Pavel are 26 de ani și este din Baia Mare, Maramureș, acesta spune despre el că e îndrăzneț, îi place să ajute la nevoie și e sufletist.

Marian este artist și profesor de muzică, de vioară, iar acesta se trage dintr-o familie de muzicieni. Marian Pavel spune că nu are idoli, dar are un exemplu pe care vrea să-l urmeze: Vasilcă Ceterașu. Mai mult decât atât, Marian e și prietenul cu marele artist, despre care spune că a ajuns departe.

“De când sunt mic am crescut cu muzică în casă. Și meseria mea e de profesor de vioară, care e sufletul meu. De mic copil, mama m-a învățat să fiu elegant, să am o anumită prestanță. Atunci când urci pe o scenă trebuie să fii mereu aranjat, parfumat. Aveam 4-5 ani când mergeam cu mama mea la spectacole. Iubirea la Maramureș e din tot sufletul. Trebuie să ducă femeia câtă iubire are bărbatul. Sunt destul de răsfățat, fiind singur la părinți. Viitoarea mea soție, eu fiind atașat de mama mea, vreau să aibă grijă de mine. Să simt că cineva are grijă de mine și mă răsfață.”, a povestit Marian Pavel de la Mireasa.

Pentru ca mama lui Marian, nu a putut sa participe in cadrul acestei emisiuni, Malvian Madar Iederan va fi alaturi de el si va incerca sa-i gaseasca cea mai potrivita sotie.

Malviana Madar Iederan s-a nascut in satul Soconzel, Comuna Socond ,judetul Satu Mare ,a ales sa traiasca multi ani in Baia Mare ,insa tot ce a tinut de cariera muzicala a facut in Satu Mare ,alaturi de Ansamblul Cununita. De ani buni casa in care a coplilarit ,casa din Soconzel ,s-a transformat intr-un mic muzeu si este un punct de atractie deosebit din zona codrului. Pentru ca Malvina sa ramana in casa “Mireasa” telespectatorii o pot vota in fiecare zi.

Raluca Jofi