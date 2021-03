Crucea Roșie. Vrem să ajutăm cât mai multe persoane, prin orice mijloace

Rodica Borlan conduce Cruciea Rosie Satu Mare din decembrie 2003. Pune pasiune in tot ceea ce face, nu se da la o parte, atunci cand este nevoie de ajutor si plus de asta…este mereu cu zambetul pe buze.

Cu ce ganduri ai pornit pe acest drum?

Cu gandul de a face cat mai mult bine, de a ajuta cat mai multi oameni.

Cati voluntari sunt in acest moment la Crucea Rosie SM?

Momentan avem activi in jur de 100 de voluntari, care se implica in mai multe proiecte, dar avem si voluntari care se implica strict in anumite proiecte de exemplu: “Programul pentru sanatate orala Colgate” unde avem in jur de 80 de voluntari, sau “Sanitarii Priceputi”.

Cine poate fii voluntar?

Noi avem mai multe categorii de voluntari: voluntarii tineri, care deruleaza anumite actiuni si care au minim 16 ani, si au bineinteles, acordul parintilor si avem voluntari adulti, implicati in diverse actiuni. Mometan cautam voluntari adulti peste 18 ani, care sa faca parte din detasamentul de interventie la dezastre a Crucii Rosii Satu Mare

Numarul adolescentilor ce isi doresc sa ajute, este in crestere in ultimii ani, sau dimpotriva?

Nu as putea spune ca este in crestere, datorita pandemiei, in 2020 nu am facut campanie de voluntariat. As spune ca in conditii de normalitate numarul este constant.

Ai fost implicata in diferite proiecte, de-a lungul timpului. In care simti ca ai fost cea mai utila?

Da, avem si am avut foarte multe proiecte, in domeniul tineretului , in domeniul sanatatii, pe social, masuri de ocupare a fortei de munca, dezastre, migratie, politici publice, voluntariat, nu as putea sa spun ca m-am simtit mai utila intr-un proiect decat in altul. In toate proiectele am depus multa munca si le-am facut cu mult drag si bucuria rezultatelor, m-a facut sa ma simt utila in fiecare dintre ele.

Ce cursuri sunt disponibile in momentul de fata ?

Momentan organizam cursuri de Prim Ajutor , de Ingrijitor Batrani, Infirmiera, cursuri de notiuni fundamentale de igiena pentru diverse ocupatii.

Cat de important este, sa se predea in scoli cursul de prim ajutor?

Foarte important, deoarece viata este de nepretuit, este cel mai valoros bun al unui om. Cu cat stiu mai multe persoane sa acorde prim ajutor cu atat suntem mai in siguranta, ori cei mai receptivi la astfel de cursuri sunt copiii. Noi am observat de-a lungul anilor in cadrul concursului de educatie pentru sanatate Sanitarii Priceputi din clasele V – XII sau Micii Sanitari organizat in gradinite, cat de interesati, si de receptivi sunt copiii. Prin cunoasterea manevrelor de prim ajutor li se dezvolta responsabilitatea fata de oameni, cunosc ce inseamna sa salvezi un om, cat efort se depune sa salvezi o viata, cat de importanta este aceasta.

In cat timp poti sa inveti sa salvezi o viata?

Cursurile noastre de prim ajutor se desfasoara dupa o programa de 12 ore in conformitate cu standardele europene, in cadrul acestor cursuri se invata cum sa salvezi o viata.

Cum a fost anul pandemiei pentru Crucea Rosie?

A fost un an plin de surprize, plin de munca, de necunoscut, de emotii. Am avut foarte multa treaba, am facut donatii de peste 1000000 de lei spitalelor, DGASPC , Adapostului de Noapte, Ambulantei, Politie de Frontiera si nu in ultimul rand populatiei mai ales persoanelor in varsta. A fost un an frumos, in care voluntarii nostrii au fost apreciati, in care autoritatile au realizat importanta ONG-urilor, in care societatea civila a facut foarte mult unde autoritatile au fost depasite de situatie in special la inceputul pandemiei, unde am cunoscut multi oameni de bine care au ajutat fara sa se laude, am cunoscut multi oameni de bine care au donat si au mediatizat. Am ras de bucurie cand am putut ajuta, am plans cand situatia ne-a depasit. Ne-am bucurat de increderea populatiei si a autoritatilor si voluntarii au prins aripi cand atunci cand duceau pachetele, erau rasplatiti cu zambete si lacrimi de bucurie.

Ce dorinta mare aveti?

Sa scapam de aceasta pandemie, sa fim sanatosi, sa revina totul la normal, sa organizam excursii, tabere, concursuri, din nou.

Sa ajutam cat mai multe persoane, prin orice mijloace.

Raluca Jofi