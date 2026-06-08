La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 23:30 polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Tășnad au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 191, în localitatea Cean.

Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 17 de ani, din localitatea Santău, în timp ce conducea un motociclu, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un alt motociclu, care circula în fața sa, condus de către un tânăr de 17 ani, din orașul Tășnad, intrând în coliziune cu acesta, ulterior răsturnându-se cu motociclul pe partea carosabilă.

În urma impactului, cei doi tineri au suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.