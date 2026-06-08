Iannis Marina, medalie de bronz la Campionatul Balcanic Sport •

Judo



Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, Iannis Marina, continuă seria rezultatelor excelente din acest sezon, reușind să cucerească medalia de bronz la Campionatul Balcanic U14, competiție desfășurată în orașul Bitola din Macedonia de Nord.

Sportivul pregătit de antrenorul Marian Halas a concurat la categoria -55 kg, unde s-au aliniat la start 29 de judoka. Deși a pierdut primul meci în fața bosniacului Ali Babic, sătmăreanul a avut un parcurs foarte bun pe tabloul de recalificări.

Iannis Marina a obținut victorii consecutive împotriva muntenegreanului Aleksije Bratic, bulgarului Rostislav Georgiev și grecului Nikolas Lazaridis. În lupta pentru medalia de bronz l-a învins pe românul Leonard Mihai Ciucă, încheind astfel competiția pe podium.

Campionatul Balcanic a reprezentat ultima competiție din prima parte a sezonului pentru tânărul sportiv de la CSM Olimpia, care traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. În 2026, Marina a adunat deja cinci medalii de aur, cinci de argint și una de bronz.

Printre cele mai importante rezultate ale anului se numără titlul național U14 cucerit la București, medalia de aur obținută la Cupa Europeană U14 de la Sarajevo, argintul de la Campionatul Național U15 de la Timișoara, precum și locul secund la etapa de Cupă Europeană U14 desfășurată la Győr.









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